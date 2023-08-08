人物／質詢韓國瑜翻白眼爆紅 黃捷挺過罷免！連任獲全高雄最高票
民進黨高雄市黨部今（8）日通過高雄市議員黃捷的入黨案，黃捷正式加入民進黨。黃捷曾出身時代力量，2020年8月退黨後維持無黨籍，但他與民進黨一直維持友好關係，且憑藉他亮麗外表與問政表現，從政短短5年就在全國累積高人氣，民進黨甚至有意與他合作，提名他參選明年立委。如今正式加入民進黨，也讓民進黨在高雄政壇的團隊更加如虎添翼。
記者何哲欣／台北報導
今年僅30歲的黃捷，擁有台大公共衛生學系、社會學系雙學士的高學歷，畢業後曾任記者，後來加入時代力量立法院黨團擔任助理，2018年返鄉參選高雄市議員，首度參選就以9%得票率、獲1票8420成功當選。但2年後就因時代力量的路線之爭，選擇退黨，2022年改用無黨籍參選，成績更上層樓，有票率17.03%、獲全市最高票2萬7744票連任成功。
黃捷首度爆紅，是他在2019年質詢時任高雄市長韓國瑜時，因韓國瑜被問到什麼是「自由貿易示範區」時，韓國瑜不斷跳針回答「高雄要發財」、「高雄發大財」等，黃捷忍不住翻白眼，之後就被網友封為「翻白眼」女神。2020年6月韓國瑜遭罷免成功，黃捷被韓粉視為眼中釘，也發動罷免黃捷，不過最後霸捷並未過關。
不過事實上，黃捷在地方人緣相當好，已故高雄市議長許崑源對黃捷照顧有佳，挺韓的許崑源在罷免韓國瑜通過後墜樓身亡，黃捷到許崑源告別式致意，雖遭現場人士圍剿，但他仍堅持到場送許崑源一程，感謝許對他的提攜。
黃捷也是政壇目前少以出櫃的民代，力挺同婚不遺餘力，但他在2019年時被周刊爆料，原本跟他同居的女助理楊蕓瑄劈腿，他也坦承情變，在臉書發文，「愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會。」