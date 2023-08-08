蔡政府作假帳？財部阮清華駁：那我們都要下台　稱債務控管更重要

蔡政府債務驟減7千億有鬼？財部4點說明　稱比較基礎、時間點不同

▲中央政府債務問題，近期從成為選舉話題，即便財政部次長阮清華出面說明，國民黨立法院黨團仍提出質疑，財政部今（8）日再提4點回應。（圖／記者顏真真攝）
▲中央政府債務問題，近期從成為選舉話題，即便財政部次長阮清華出面說明，國民黨立法院黨團仍提出質疑，財政部今（8）日再提4點回應。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

針對中國國民黨立法院黨團委員意見，財政部說明如次中央政府債務問題，近期從成為選舉話題，也成為前後任總統的攻防焦點，即便財政部次長阮清華出面說明，絕不可能作假帳，仍無法消除外界質疑，國民黨立法院黨團今（8）日再提出包括蔡政府編列特別預算債務留予繼任者、蔡政府債務只敢承認4350億元、蔡政府債務驟減7000億元有鬼等質疑，對此，財政部也在晚間提出4點回應說明。

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面對外界質疑蔡政府編列特別預算債務留予繼任者？財政部表示，政府施政具延續性，部分特別預算由繼任者執行為常態，且計畫執行所帶來的效益亦將由後代子孫享用，如蔡總統承接馬前總統流域綜合治理計畫的公共建設，所列的特別預算舉債，亦計入蔡總統任期之債務增加數，皆是跨世代、跨黨派造福子孫的支出，符合代際負擔公平。

至於立委所稱特別預算2兆4966億元，是將各特別預算已編列數全數列計，財政部查近年因經濟成長致稅課收入執行優於預期，得以減少及延緩債務的舉借，蔡總統上任時長期債務實際數5兆3988億元，任期間債務增加包括總預算及特別預算，經與債務還本互抵後，截至112年7月底為5兆8338億元，淨增加4350億元，並無不承認已舉借的債務。

對於立委擬提案刪除特別預算債務舉借數，財政部說明，相關特別預算經立法院三讀通過後總統公布，政府部門自當依法行政，對於原編列債務舉借數，視歲入歲出執行情形延緩舉借債務，並於特別預算辦理決算時，視實際支用情形及有無歲計賸餘可供移用，減少執行其債務舉借預算。

有關蔡政府債務驟減7000億元有鬼？財政部則說，外界是以財政部全球資訊網統計112年6月底止各級政府債務未償餘額6兆5千億元、行政院主計總處111年8月公布新聞稿 112 年度債務未償餘額6兆6千億元，但經查前者6兆5千億元是各級政府（包含中央及地方）債務實際數合計，經扣除地方政府部分，中央政府確為5兆8338億元，與財政部之前說明的長期債務同，而後者6兆6千億元尚未經立法院審議完成的預算案數，查兩者比較基礎及時間點不同，不宜直接比較。

財政部強調，原編列的舉借可能因歲入歲出執行良好而不舉借，如中央政府107年度至111年度總預算；又可能因歲計賸餘足以支應而不需執行債務的舉借，如疫後強化經濟特別預算編列的3799億元，未來將不再辦理舉借。

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