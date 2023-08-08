蔡政府債務驟減7千億有鬼？財部4點說明　稱比較基礎、時間點不同

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至於立委所稱特別預算2兆4966億元，是將各特別預算已編列數全數列計，財政部查近年因經濟成長致稅課收入執行優於預期，得以減少及延緩債務的舉借，蔡總統上任時長期債務實際數5兆3988億元，任期間債務增加包括總預算及特別預算，經與債務還本互抵後，截至112年7月底為5兆8338億元，淨增加4350億元，並無不承認已舉借的債務。
對於立委擬提案刪除特別預算債務舉借數，財政部說明，相關特別預算經立法院三讀通過後總統公布，政府部門自當依法行政，對於原編列債務舉借數，視歲入歲出執行情形延緩舉借債務，並於特別預算辦理決算時，視實際支用情形及有無歲計賸餘可供移用，減少執行其債務舉借預算。
有關蔡政府債務驟減7000億元有鬼？財政部則說，外界是以財政部全球資訊網統計112年6月底止各級政府債務未償餘額6兆5千億元、行政院主計總處111年8月公布新聞稿 112 年度債務未償餘額6兆6千億元，但經查前者6兆5千億元是各級政府（包含中央及地方）債務實際數合計，經扣除地方政府部分，中央政府確為5兆8338億元，與財政部之前說明的長期債務同，而後者6兆6千億元尚未經立法院審議完成的預算案數，查兩者比較基礎及時間點不同，不宜直接比較。
財政部強調，原編列的舉借可能因歲入歲出執行良好而不舉借，如中央政府107年度至111年度總預算；又可能因歲計賸餘足以支應而不需執行債務的舉借，如疫後強化經濟特別預算編列的3799億元，未來將不再辦理舉借。