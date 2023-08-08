北京紅十字會洪災募款不成　反遭嘲諷揭弊

我是廣告 請繼續往下閱讀
有人質疑，北京是「天子腳下，首善之區」，為何還需要募捐？更多的則是責難紅十字會收到的善款，一向缺乏有效監督，導致弊端叢生。
更有網友響應號召，向北京市紅十字會捐獻網路轉帳最小的金額0.01元，引起大批網友跟進，不少人還附上「請務必交到災民手上」、「我失業了，只能捐1分」等語帶諷刺的留言。
眼見響應者越來越多，北京市紅十字會隨後將捐款最低門檻調高為1元，仍引來眾多責難聲。
除了引發「捐1分」風波，網友從北京市紅十字會1日發布的7月份捐贈物資明細表中發現，該會採購並捐往北京一所醫院的100箱水是氣泡水，而非礦泉水；且平均每箱內含24瓶採購價達331元，換算每瓶僅350cc的氣泡水達13.8元（合新台幣61元），近來成為中國網路熱議話題。不少人質疑，為何要向醫院捐贈氣泡水？
此外，網友還從明細表中發現，北京市紅十字會採購的雨靴每雙均價74.5元，上下分離式雨衣每件均價74元，棉被每床均價96元，毛巾被每床均價120元，毛毯每床均價45元，都高出市面上同類商品的價格甚多。
網友還直指，一家名為「北京五木服裝」的公司，7月間向北京市紅十字會捐贈100多萬元的服裝，其中短袖T恤單價162.97元、短袖襯衫102.45元、西裝288.84元及西褲177.43元。5月間，這家公司還捐贈單價880元的羽絨服、400元的針織襯衫及310元的T恤等。
中國網友直指，這些捐贈品的單價除了都高出市價甚多，這家「北京五木服裝」的法人代表為「季連旭」，而北京紅十字會一名常務理事正好也叫「季連旭」。北京市紅十字會接收這批高價物資，一可幫忙清理庫存；二可藉此超額抵稅，形同變相逃漏稅；三可倒賣這批捐贈服裝牟利。
更有網友質疑，「北京五木服裝」5月間的多項捐贈物資，接收方都是北京「通州區張家灣鎮北大化村」。而查閱公開資料後發現，「北京五木服裝」的註冊地址就是「北京市通州區張家灣鎮北大化」，箇中是否有隱情，值得推敲。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120808