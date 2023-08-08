影／與多元家庭對談　賴清德分享經驗自責「對孩子虧欠很多」

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有單親爸爸說，在妻子離世後首次帶兩個孩子出門旅行，途中面對路人眼光或指點，心裡難免「有一些感覺」；也有單親媽媽向賴清德反映，單親家庭需承擔獨立育兒或婚姻失敗帶來的壓力，現雖有15至30歲青年諮商補助，仍希望政府能為單親家庭提供更多專業心理支持，而賴清德則承諾會向衛福部反映，也認為政府應協助滿足單親家長的諮商需求。
在場兩位同志媽媽表示，能夠結婚生子是一件非常開心的事，雖然同志家庭的孩子可能面臨不同的眼光，所幸家中長輩十分疼愛孩子，而孩子即便認知到自己的家庭組成和同儕不同，也深愛且認同自己的家人。
同志爸爸分享育兒的心聲與期許，雖然過程辛苦，但也更有勇氣前進，想為孩子打造更好的未來，「很希望能夠有一個更友善、更能夠鼓勵他們的環境」。
身為兩個兒子的爸爸，賴清德也與現場家長分享親子經驗，他憶起某天晚上回到家，發現大兒子有些發喘，於是他摸摸兒子的額頭確認溫度、趴在背部檢查呼吸聲後，才發現已經得了肺炎，趕緊送往成大醫院急診；當兒子聯考期間在書房用功時，賴清德也會在客廳看書陪伴表達心意，「因為我們知道自己對孩子虧欠很多，總是想說重要的時刻，我們就在旁邊陪伴」。
聽完家長們的心聲，賴清德說，父親節要感謝的不只是父親，不論家庭組成為何，守護家庭、愛護孩子的心都是一樣的，現在的政府也願意為了孩子與家庭投注更多資源，能聽到家長的親身感受，對他來說非常珍貴。