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贊助國際足球節 福華集團助員工圓夢落實企業責任

▲由福華集團贊助舉辦的朝馬國際足球節，有來自全台及日本、印尼等外隊逾50支，今天起一天3天競賽。（圖／福華集團提供）
▲由福華集團贊助舉辦的朝馬國際足球節，有來自全台及日本、印尼等外隊逾50支，今天起一天3天競賽。（圖／福華集團提供）

記者金武鳯/台中報導

2023台中朝馬國際足球節，今日起一連3天在朝馬足球場盛大登場，來自全台的小球員U12、U10共48隊外，還有來自日本、韓國、印尼的外隊以球會友，進行國際交流，賽事精彩。本屆賽事由台中市立惠文高級中學與台中市立黎明國中共同舉辦，台中福華大飯店贊助。

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台中福華大飯店一向以提供全方位的優質服務聞名，在不斷創新及勇於突破的經營策略下，用共好、共享，開啟永續美好生活。架構在四大企業核心價值:相互尊重、卓越服務、同心築夢、利益共享的台中福華，也不忘落實企業社會責任，推動社會公益不遺餘力，實現對台灣社會的承諾。

▲福華集團廖國宏董事長，率領員工參與2023台中朝馬國際足球節開幕式，（圖／福華集團提供）
▲福華集團廖國宏董事長，率領員工參與2023台中朝馬國際足球節開幕式，（圖／福華集團提供）
台中福華大飯店除了長期的關懷弱勢，今年更是首次投入運動賽事，展現飯店與體育運動共生共榮的行動力。贊助賽事的初心，亦是為了一圓員工的夢想，陪員工同心築夢。

今(8/8)福華集團廖國宏董事長，率領員工參與2023台中朝馬國際足球節開幕式，鼓勵及支持參加賽事的小運動員，也期許孩子藉由活動的參與相互學習、建立友誼、共同成長，體會團隊合作的力量。福華集團廖國宏董事長表示，本次的賽事參與除了陪員工築夢，適逢父親節，也送給員工一個不一樣的父親節禮物。更期望用運動賽事創造永續旅遊回憶，提升台灣足球國際能見度及關注，把台灣帶給世界，讓世界看到台灣。


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