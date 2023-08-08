黃捷加入民進黨 由黃轉綠第二人！還有這些人也都出身時代力量
民進黨高雄市黨部今（8）日通過高雄市議員黃捷的入黨案，黃捷正式加入民進黨。黃捷曾出身時代力量，2020年因時代力量路線之爭選擇退黨，改用無黨籍參選議員，去年連任成功後，就加入民進黨高雄市黨團運作，加入民進黨並不讓人意外，他也是時代力量出身、第二位加入民進黨的民意代表。
記者何哲欣／台北報導
除了黃捷外，曾短暫當過1個多月新北市議員的曾柏瑜，首度參選是2016年參選新北市新店區立委，當時是代表綠黨社會民主黨聯盟，不過並未當選。2018年，曾柏瑜改披時代力量戰袍，參選新北市議員，不過以1萬7734票落選，為落選頭，到了去年11月11日，曾柏瑜因遞補議員席次當選，但他是以無黨籍宣誓就職。曾柏瑜今年5月以加入民進黨，將代表民進黨再度參選新店立委。
太陽花學運的五虎將之一吳崢，同樣出身時代力量，2018年代表時代力量參選台北市議員並未當選，2020年退黨後，去年改用無黨籍參選台北市議員，但仍未當選，今年吳崢也加入民進黨，將參選新北市中和區立委。
不過除此之外，多數在2020年退出時代力量的民代，例如立委林昶佐、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學，雖與民進黨關係友好，但仍都維持無黨身分。