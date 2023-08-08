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全球海軍戰力評比！美國第1中國第2　台灣排12超越新加坡、澳洲

▲「世界現代軍艦名錄（WDMMW）」，替各國海軍戰力進行評比，美國第1中國第2，我國則排在12名。圖為我國海軍基隆級艦。（圖／記者呂炯昌攝）
▲「世界現代軍艦名錄（WDMMW）」，替各國海軍戰力進行評比，美國第1中國第2，我國則排在12名。圖為我國海軍基隆級艦。（圖／記者呂炯昌攝）

記者倪浩軒/綜合報導

軍事網站「世界現代軍艦名錄（WDMMW）」，考慮了各國軍艦和潛艇的數量以及艦隊的服役年齡、後勤支持以及攻擊和防禦能力等等，得出一個代表綜合總分的「真實價值評級」，再依此給各國排名。WDMMW共評比了36個國家的海軍，最終排名為美國第一、中國第二、俄羅斯第三，而台灣被列在第12名，勝過德國、西班牙、北韓、新加坡、澳洲、加拿大等多個國家。

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根據《商業內幕》引述WDMMW的綜合評比，我國被列在第12名，獲得的真實價值評級為74.9分，報告稱台灣的海軍力量處於「平均水準」，船艦的平均服役年齡為26.9年，沒有航空母艦或巡洋艦，擁有4艘潛艇、4艘驅逐艦、22艘巡防艦、2艘護衛艦、1艘水雷/反水雷戰艦、42艘近海巡邏艦和7艘兩棲登陸艦。報告也提到海軍是台灣的關鍵課題，因為存在中國入侵的威脅。

而排名第2的中國海軍，拿到的真實價值評級為318.9分，報告稱中國的海軍力量處於「良好水準」，船艦的平均服役年齡為13.8年，擁有榜上各國最龐大的425艘軍艦，包括3艘航空母艦、72艘潛艇、48艘驅逐艦、71艘巡防艦、44艘護衛艦、49艘反水雷/反水雷戰艦、127艘近海巡邏艦和11艘兩棲攻擊艦。

排名第1的美國海軍，拿到的真實價值評級為323.9分，報告稱美國的海軍力量處於「良好水準」，船艦的平均服役年齡為23.3年，擁有11艘航空母艦、68艘潛艇、22艘巡洋艦、70艘驅逐艦、21艘護衛艦、8艘水雷/反水雷戰艦、10艘近海巡邏艦和33艘兩棲登陸艦。報告稱美國憑藉其引以為豪的航母艦隊，保有世界上最強大海軍的地位，且美國造艦新訂單數量達到67艘，表明美國試圖在艦隊規模上跟上中國的數量。

排名第3的俄羅斯，WDMMW的評價是艦隊有老化的跡象，船艦的平均服役年齡為30年，許多仍在使用冷戰時期的老舊儀器，不過俄羅斯造艦新訂單數量達到82艘，正在努力實現海軍現代化。值得注意的是，在這份榜單中印尼高居第4，勝過日韓法英等國家，WDMMW對印尼海軍的評價出奇的高。

以下為1～25名的完整榜單：
1.美國
2.中國
3.俄羅斯
4.印尼
5.韓國
6.日本
7.印度
8.法國
9.英國
10.土耳其
11.義大利
12.台灣
13.埃及
14.北韓
15.阿爾及利亞
16.孟加拉
17.西班牙
18.德國
19.伊朗
20.澳洲
21.泰國
22.希臘
23.加拿大
24.新加坡
25.巴西

 

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