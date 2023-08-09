她們都是電商女王！丫頭、邵庭、戴安娜斜槓當老闆 營收全破億
電商平台因為新零售以及疫情的時代下順勢崛起，許多明星除了專注演藝事業活動外，也開拓不少副業，選擇創立自身「電商品牌」的藝人也不在少數，包括有「副業女王」稱號的丫頭（詹子晴）、「電商女帝」邵庭及營業額同樣也上看億元的「星光幫」歌手戴安娜等。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
從「黑澀會美眉」出道的丫頭，成功從小資族搖身變成年收益破千萬的富婆，35歲就有著「副業女王」稱號的她，除了演藝事業外，還擁有飲料店、餐廳、酒吧、桌遊店等多個品牌，而她也在2022年將觸角延伸到電商，與網紅森田一同成立電商品牌「快電商」，丫頭的「快電商」可說是非常成功，在成立後短短1年就狂賺10億元營收。
近年已逐漸淡出演藝圈的邵庭，從2019年開始將重心投入到電商，成立電商品牌「POPOLA」，販售的東西非常多元，從美食、美妝及保養品、保健食品到寵物用品全都有，秉持著最大原則「只賣自己用得到的」，不僅吸粉又吸金，成功從「宅男女神」變身「電商女帝」；從通告咖升格成年收破億的成功企業家。
因參加節目《超級星光大道》打開知名度的歌手戴安娜，近年也從娛樂圈轉戰電商，創立品牌「Boojimo」成為電商女老闆，現在經營Boojimo長達3年，搭上疫情之下電商大爆發的風潮，去年疫情期間業績成長33%、營業額破5千萬元，今年公司的營業額甚至將上看1億元，戴安娜看重女性客群，創造高質感平台，吸引大批粉絲追隨，目前平台的成績也蒸蒸日上。