台積電高雄廠導入2奈米　回顧建廠規劃因「市場變化」一波三折

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接下來，台積電於今（2023）年4月法說會進一步宣布調整28奈米部分的擴展計畫，總裁魏哲家在法說會上表示，高雄新廠廠房興建工程照常進行，但調整先前的28奈米擴展計畫，將專注於更先進製程技術產能擴張，至於是3奈米還是2奈米，當時僅透露「先進製程」為3奈米以下。
台積電當時表示，由於市場需求一直在變，且日本已有28奈米製程，中國南京28奈米產能也在擴建當中，同時與歐洲夥伴也在討論28奈米與汽車相關製程，因此才彈性規劃將高雄廠改為導入更先進製程，並透露3奈米以下的可能性比較大。
而7月中，有媒體披露高雄廠將敲定改為更先進的2奈米製程，且相關計畫已經向高雄市政府提報，市長陳其邁證實早在年初就已經接獲通知要改為先製程，至於重要的水電部分，市府都會盡全力配合。
今日台積電發言體系對外證實，決定高雄廠導入先進的2奈米製程，並預計將於2025年量產。統計目前台積電2奈米製程基地包括竹科寶山與中科，現在高雄廠也規劃導入2奈米。
市場認為，台灣作為先進製程研發基地主要還是因為台灣半導體供應鏈成熟，專業人才可彈性安排，等於「製程規劃掌握度相對穩定」，而2奈米基地再下一城，也顯示台積電看好未來需求且根留台灣的決心，同時也讓台灣半導體供應鏈都吃下定心丸。
台積電今日董事會也決議核准資本預算約60億5950萬美元（約新台幣1927億5269萬元），用於廠房興建及廠務設施工程、建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。同時核准於不超過45億美元（約新台幣1431億4500萬元）額度內，增資100%持股之子公司TSMC Arizona。
台積電也宣布與羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛淩（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC）以提供先進半導體製造服務，主要是用來支援汽車和工業市場中的快速成長產能需求。
籌備中的合資公司將由台積電持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權，總計投資金額預估超過100億歐元，並創造約2000個直接的高科技專業工作機會，該廠目標於2024年下半年開始興建，並於2027年底開始量產。