前進仁愛鄉 台中五大社團人力接駁運送物資救援

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果然，8月6日那天，他遇到來自南投縣仁愛鄉親愛村的台中市議員朱元宏．談起家鄉及親友深受災情所苦，非常焦急。何正仁當下電話聯繫幾位社團領袖，通報南投縣仁愛鄉因為颱風造成災情．得到正面回應後．馬上串聯五大公益社團：國際獅子會300C-3區總監辦公室、國際獅子會23-24會長聯誼會、臺中市大和獅子會、臺灣大和志工社會關懷協會、廣愛慈善會響應。
何正仁表示，不到24小時，在善心獅友．志工接力募集到55 .2萬後， 立即向楓康超市採購，總計包括有泡麵、罐頭、麵條、餅乾、白米、嬰兒尿布、成人尿布、成人奶粉等物資，先由物流車送往埔里，再更換小型貨車，由臺中市議員朱元宏及南投縣議員林婷立帶領何正仁理事長、陳明發榮譽總監、謝賀全前總監、向孝維會長及志工，以人力接駁方式，短短1天內，將物資送達仁愛鄉的親愛村、萬豐村、法村治、南豐村、春陽村等村長辦公室，再由村辦公室通知各鄰長直接發放各家戶，物資及時支援，減輕受災居民的不安，為村民加油打氣。
朱元宏議員特別感謝國際獅子會300C-3區王釭坪總監拋磚引玉帶頭捐款．同時也獲得國際獅子會大C區複合區總監議會議長魏雲菱的大力支持．充分展現獅子會快速的友善的民間力量，也期許在重建過程中，可以獲得更大力量來幫忙南投仁愛鄉部落。