未來少女／HUR不設禁愛令！斐立普給1叮嚀：偶像是很脆弱的

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HUR剛成立時，經紀公司AOA提供宿舍讓她們一起居住培訓，斐立普坦言練習生年齡偏高時，就會有自己的主見，很多習性不容易塑造，無法像一個14、15歲的小孩子這麼純粹，只想著把分內工作做好，每個年齡都會有不同思維，這是很合理的，她們會擔心未來不成功生活該怎麼辦，思考這些瑣碎細節就耗費6、7成心力，只剩3、4成心力專注訓練，HUR那2年集體培訓有進步，但仍然未臻理想。
因此，經紀公司要把成員當成大人溝通，若有意見衝突必須去妥協，找到兩者中間的平衡，這是偶像團體經營者比較吃力的那一面，不過產業化會有很多階段，經紀公司面對藝人從新人到中階、成熟階段，與他們溝通的語言與能力都要很清楚，保持良好的溝通，甚至把她們當成自己的女兒一樣看待。
韓團常見的禁愛令在台灣不易實行，斐立普以HUR團長利善榛為例，直言她的年紀已經27、28歲，禁愛令限制不太適合，但自己個人的要求是如果成員要交男朋友，必須先帶給老闆看過，「我一定要先見過面，因為我要先幫妳過濾，妳的工作心情跟未來對我影響非常大，妳不能自私只顧慮自己的感受，而不顧公司及團隊的感受」。
「當藝人要非常謙虛，再怎麼包裝都要催眠自己，由內而外了解什麼能做、什麼不能做。」
先前C.Holly與周湯豪私下音樂交流被偷拍，斐立普認為，一起創作寫歌，能跟前輩多多學習，是非常健康的一件事，只要不是做壞事就好，畢竟緋聞就是茶餘飯後的事，他不會那麼在乎，反而媒體不關注才要擔心，不過他苦口婆心地說：「我覺得要當藝人要先學會當個人才不會出事，要懂得潔身自愛，知道自己很脆弱，因為妳要面對媒體，犯了小小的錯覺得沒事，但大家會公審妳，妳必須知道自己是很脆弱的」。
要讓成員建立良好形象，斐立普認為一個有經驗的經紀人非常重要，必須花心思與她們建立感情，如果細節沒處理好，影響難以想像。他舉例說，製作節目裡的一位攝影師或助理，妳覺得對方是小咖，對待態度不佳，過了3年後，人家地位快速飛升，不可同日而語，對方要摧毀妳太容易了，「當藝人要非常謙虛，再怎麼包裝都要催眠自己，由內而外了解什麼能做、什麼不能做」。
「想當一個藝人就要很圓融，不能得罪任何人，個性上則要平衡，太過突出不是件好事。」
怎麼挑選女團成員？除了唱歌、跳舞等基本條件，斐立普最看重的是氣質、氣場，因為團體分擔之下，每個人一首歌可能唱不到15秒，唱跳實力未必是首要條件，「我很看氣質這件事，我們未來能否將她包裝成想像中的樣子，這是一個點，再來就是每個經紀公司的嗅覺，這件事很難被解釋，有時候就是看到一個人的氣場會發光，這是超越漂亮與否，我覺得綜合條件一定要有，再來就是氣場、氣質」。
HUR成員各個看起來個性十足，斐立普表示，明星做音樂有想法很棒，但一定要有禮貌，想當一個藝人就要很圓融，不能得罪任何人，「個性上則要平衡，太過突出不是件好事」，因為藝人每天要面對很多衝突發生，如果容易受影響，就不適合當藝人，唯有自己跌倒過才能有所領悟。他認為在走紅前遭遇社會給予的教訓都是好的，若是個性帶著稜角，沒嘗到挫折就暴紅的藝人最可怕，容易聽不進去別人的建議，所以他會叮嚀成員先好好做人再做藝人這件事。
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