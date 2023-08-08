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劉雯、井柏然地下戀曝光！張惠妹演唱會點名李榮浩　他們急躲鏡頭

▲張惠妹在巡演舞台上點名李榮浩，卻讓傳了4年緋聞的井柏然（左圖右）及劉雯（左圖左）戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博）
▲張惠妹在巡演舞台上點名李榮浩，卻讓傳了4年緋聞的井柏然（左圖右）及劉雯（左圖左）戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡/綜合報導

天后張惠妹5、6日在北京舉行《ASMR》世界巡迴演唱會，男星李榮浩也現身力挺，沒想到當張惠妹在舞台上點名李榮浩，希望能合作時，李榮浩身邊卻有一對情侶拚命閃躲鏡頭，意外引人注目，這才被眼尖的網友發現，他們竟是傳了4年緋聞的井柏然及劉雯，讓網友們忍不住笑喊：「偷偷藏不住！」 

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▲李榮浩站起來向大家打招呼致意時，井柏然及劉雯慌忙地閃躲鏡頭。（圖／翻攝自微博）
▲李榮浩站起來向大家打招呼致意時，井柏然（白衣戴帽者）及劉雯慌忙地閃躲鏡頭。（圖／翻攝自微博）
李榮浩6日現身張惠妹演唱會，被張惠妹在舞台上點名，表示未來希望能一起合作，李榮浩也站起來向大家打招呼致意。沒想到，更引人注目的卻是坐在李榮浩右邊一對帶著口罩的男女，當鏡頭一拍到李榮浩，他們立刻彎腰閃躲鏡頭，貌似不希望被認出身分。 

▲井柏然擔心戀情曝光，還霸氣地將劉雯護在胸前。（圖／翻攝自微博）
▲井柏然（右一）擔心戀情曝光，還霸氣地將劉雯（右二）護在胸前。（圖／翻攝自微博）
原來，兩人正是傳了4年緋聞的井柏然及劉雯，因為他們沒有公開認愛，井柏然擔心戀情曝光，還霸氣地將劉雯護在胸前，但仍被眼尖的網友認出。對此，網友們紛紛笑喊，「不躲還好，一躲更明顯了」、「躲了鏡頭，上了熱搜」、「偷偷藏不住」、「這兩人真的好可愛啊」。 

事實上，這不是井柏然及劉雯第一次因為李榮浩戀情露餡，兩人過去和李榮浩夫妻聚餐時，被拍到身穿情侶裝十指緊扣；李榮浩的出遊照也被發現身邊站著這對情侶，因此有不少網友幽默稱李榮浩為「愛情保安」。 

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