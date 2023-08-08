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張惠妹北京開唱「禁彩虹」！命令擦掉刺青　禁條紋洋裝、青蛙吊飾

▲張惠妹北京演唱會，嚴禁攜入「彩虹元素」物品，歌迷被命令擦掉刺青，穿條紋洋裝和帶青蛙吊飾的人都被攔下。（圖／翻攝自張惠妹臉書，資料照）
▲張惠妹北京演唱會，嚴禁攜入「彩虹元素」物品，歌迷被命令擦掉刺青，穿條紋洋裝和帶青蛙吊飾的人都被攔下。（圖／翻攝自張惠妹臉書，資料照）

記者黃雅琪/綜合報導

「華語流行樂壇天后」張惠妹近日展開《ASMR世界巡迴演唱會》，上週末5、6日在中國大陸北京站開唱，些許是受到當局政策影響，不僅經典歌曲〈彩虹〉從歌單中刪除，還有歌迷在入場時遭到「禁彩虹」規定刁難，有女子穿著「多彩條紋洋裝」被擋下，還有人的「悲傷青蛙」吊飾，疑似穿著像彩虹，也被禁止帶入，更誇張的是「彩虹刺青」被要求擦掉。

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▲歌迷穿彩虹衣服去看張惠妹北京演唱會，入場前被要求換衣服。（圖／翻攝自微博）
▲歌迷穿彩虹衣服去看張惠妹北京演唱會，入場前被要求換衣服。（圖／翻攝自微博）
張惠妹《ASMR世界巡迴演唱會》北京站才剛剛結束，在表演上雖然完美落幕，但在當地瀰漫著「禁彩虹」氛圍下，卻也引起許多熱愛張惠妹的同志歌迷不滿，網友發文說「上次看阿妹還是在15年前的北京工人體育場，那會兒現場還能大張旗鼓，傳遞一面超大的彩虹旗！安檢的確有在認真檢查所有『彩虹』元素，你們到底是在防什麼呢？」他穿著印有彩虹圖案的服裝，都被要求換衣服才能入場，最後乾脆直接反穿進場。

▲張惠妹北京演唱會「禁彩虹」元素，歌迷穿多彩條紋洋裝、帶悲傷青蛙吊飾入場都被攔下。（圖／翻攝自微博）
▲張惠妹北京演唱會「禁彩虹」元素，歌迷穿多彩條紋洋裝、帶悲傷青蛙吊飾入場都被攔下。（圖／翻攝自微博）
▲張惠妹北京演唱會「禁彩虹」元素，歌迷刺青被要求當場擦掉。（圖／翻攝自微博）
▲張惠妹北京演唱會「禁彩虹」元素，歌迷刺青被要求當場擦掉。（圖／翻攝自微博）
其他被攔下的歌迷，還有人配戴「彩色珠子項鍊」被摘下、「彩虹刺青」被要求當場擦掉，網友笑說「這得用刀才能辦到！」另一名穿著「多彩條紋洋裝」的女網友說「看到我這衣服能想到彩虹，我真是栓Q（Thank you）！」包包上配有「悲傷青蛙」吊飾，被攔下的網友說「我還奇怪為什麼不能帶，難道因為青蛙穿了彩色衣服？也是離譜。」

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