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參訪遠雄自貿港區　侯友宜：經貿產業建構於國家安全上

▲侯友宜強調，經貿產業必須建構在國家安全穩定的基礎上，「國家沒有安全，其他都是空談」。（圖／記者李春台攝，2023.08.08）
▲侯友宜強調，經貿產業必須建構在國家安全穩定的基礎上，「國家沒有安全，其他都是空談」。（圖／記者李春台攝，2023.08.08）

記者李春台／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日前往桃園市參訪遠雄自貿港區，園區董事長葉鈞耀親自接待並表示，希望未來在侯總統領導下，讓相關產業更發揚光大。侯友宜強調，經貿產業必須建構在國家安全穩定的基礎上，「國家沒有安全，其他都是空談」。

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侯友宜指出，台灣在經濟轉型的過程中，進出口貿易是影響我國經濟的重中之重，但這幾年在民進黨執政底下，出口貿易大幅衰退，許多產業面臨很大的挑戰。侯友宜也表示，台灣具有優越的地理位置，不管是空港或是海港，都具有舉足輕重的地方，必須要國際化，用經貿跟國際交朋友、做生意。

侯友宜說，當年，許多台灣人拿一卡皮箱闖天下，大家都期待可以恢復到那個年代的穩定情勢，讓經濟產業不斷前進，而過去國民黨執政時，簽了新加坡、紐西蘭兩個FTA，但民進黨執政後，卻無法有效與其他主要貿易國家簽訂，甚至連RCEP跟CPTPP都還沒機會參加，造成國家的競爭力衰退，尤其在區域經濟合作的趨勢上，恐使我國被孤立，「這是很危險的事情！」

侯友宜表示，因應經貿發展可能遇到的瓶頸，法律必須要適度鬆綁，讓台灣的產業可以打「國際盃」，並推動數位化轉型，成為金融創新基地，吸引國際人才，提升我國產業的競爭力。侯友宜也強調，最重要的是，經濟產業一定要建構在國家安全穩定的基礎上，政府要作為產業的後盾，而不是阻攔業者。

國民黨立法院黨團總召、前金管會主委曾銘宗表示，隨著數位化時代來臨，許多國家都在發展金融科技、虛擬貨幣、數位資產，尤其許多年輕人都投入到這領域，但在野黨在立法院努力半天，民進黨政府到現在連一個主管機關都搞不定，成立數位發展部也沒有用，相信以侯友宜拋出的政策方向，未來會為國家帶來更好發展、為年輕人帶來更好未來，並給產業更好的協助、給民眾更好的服務。

侯友宜今參訪完遠雄港後，也在前立法委員廖正井及仁壽宮董事長、前立委陳根德，與立法委員參選人牛煦庭、涂權吉和多名在地市議員陪同下，一一前往大園仁壽宮、觀音保障宮、觀音甘泉寺參拜，沿途受到鄉親熱情迎接，高喊「凍蒜」、「總統好」；在甘泉寺時，在地書法家更送上「超群」墨寶，祝福侯友宜能夠繼續用超群的表現造福國家，為人民拚好日子。

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