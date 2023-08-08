穆迪調降美國銀行信評、義大利徵銀行暴利稅 美股開盤大跌300點
信評機構穆迪（Moody's）7日宣布，下調包括M&T Bank、Pinnacle Financial等多家美國銀行的信用評等，受此影響，美股今（8）日開盤後，道瓊工業指數應聲大跌，截至寫稿時間為止，跌了363.84點或1.03%。而義大利政府最新宣布，針對銀行藉著淨利差（net interest margin）的獲利課徵一次性的40％暴利稅，消息一出讓也義大利銀行股應聲大跌。
記者倪浩軒/綜合報導
受到義大利課徵暴利稅影響，歐洲股市周二開盤後，義大利銀行股便紛紛重挫，拖累德意志銀行也一度下跌約3.2％。義大利政府說明，由於升息讓銀行賺取高額利潤，家庭與企業的借貸成本增加，但存戶的收入卻沒有相應增加那麼多，因此要對銀行課稅，用來補貼貧苦民眾。
義大利對銀行課徵的暴利稅是一次性稅目，將從銀行2022與2023年度的淨利差所得中，挑選較高的一年下手。花旗銀行估計，這等於抽走義大利銀行年度純利的19%，美國銀行估計將可為義大利政府帶來2～30億歐元的鉅額稅收。
另一方面，美國的銀行也不好過。穆迪下調了10家美國中小型銀行的信用評級，並透露正在對美國的大型銀行進行審查，後續可能還會有進一步的信評降級。穆迪認為許多美國銀行的商業房地產投資組合面臨風險，將第一資本（Capital One Financial Corp）等11家美國銀行的前景展望改為負面。受此影響，美國多家銀行股與銀行ETF指數，在今日開盤後即紛紛下跌。