父親節特輯／世大運獎金當紅包給爸爸 徐晧祐拚亞運金牌有坎要過
188公分、擁有「跆拳歐爸」稱號的徐晧祐，在世大運男子63公斤級四強賽惜敗給土耳其奧運銅牌Hakan Recber，最終拿下銅牌，但仍進帳15萬國光獎金，今(8日)剛好是父親節，孝順地徐晧祐也說，大部分的錢會給媽媽，但仍會包一個紅包給爸爸當父親節禮物。但他也笑說，本來承諾是要拿金牌當禮物，可惜未能如願，亞運再拚回來。
記者廖聿偉/綜合報導
徐晧祐在8強戰2回合就攻下28分，展現強大的火力，4強賽與Hakan Recber前兩回合各拿一勝，第三回合鏖戰120分鐘戰成2平，卻因為「進攻優勢」比較，而被判定敗，與金牌戰擦身而過。
徐晧祐坦言，體力下滑成主因，但已經多次在比賽中因為因為「進攻優勢」被判定敗，之前世錦賽也出現過，「這也是我未來要克服的難題，也許就像是一個坎，跨過了就離金牌更進一步。」
經過幾天休息、沉澱，徐晧祐將開始被戰亞運，他也把金牌設為唯一目標，「本次鎖定中國、南韓和伊朗選手，只要加強心理素質，穩扎穩打，就有機會一拚。」
自認小時候比較皮的徐晧祐，父親總是悉心教導，且成為他練跆拳道的最佳後盾；徐晧祐過去就讀台中中港高中，父親在休假時都會從台南開車接送，彼此感情深厚，徐晧祐也特別透過報導向爸爸傳達，「父親節快樂。」