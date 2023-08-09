創薪時代／「理債」比理財更重要　保險業務員身兼3職還款千萬

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只是，游璽蓉身兼3職收入仍有限，月收入也僅5、6萬元，讓她急著想轉職，先改賣人壽保單，後來再轉任壽險業務員，最後再到公勝保經。談到她剛開始從事電銷工作時的經驗，游璽蓉說，前半年幾乎沒有業績，後來很幸運她旁邊坐一位頂尖電銷業務員，發現她講話有「大陸腔」，而且很像是在背東西，她開始拿著鏡子練習說話，利用下班時間重聽錄音帶，校正自己講話語調，後來業績越來越好，而且隨著工作的轉換，她的收入也從每月5、6萬元，到10幾萬元，再到20幾萬元，如今在公勝保經最多曾月收達2、300萬元。
在努力幫債之下，原本上千萬的債務，現在只剩2、300萬元，不過，游璽蓉坦言，其實她早就可以全部還完，在看到有主管因長期還債，最後退休沒存到什麼錢，讓她決定放慢還款速度，以前收入有限，她會努力控制生活娛樂支出，現在收入增加，她希望還債也能兼顧生活品質。
現在許多年輕人大學一畢業就因學貸負債，找工作也走很多冤枉路，游璽蓉很慶幸自己沒走錯路，因愛講話一開始就從事電銷保險工作，後來評估電銷所得增加仍有限，為加速還款，她決定轉職鎖定業務員工作，當時除考慮靈骨塔銷售、房仲及金融保險業務員，也想過從事直銷工作，又評估金融保險業發展性較高，先到人壽，之後再到公勝保經，年收入大幅增加。因此，她建議，若想還債開源部分，可以先檢視自己目前工作所得天花板，若覺得增加有限，可以思考要不要轉職，提高收入，在所得仍有限之下，控制自己的生活支出。
理財專家郭莉芳則表示，人的一生很難沒有負債經驗，走上負債這條路，就要學會「理債」這門課，如果有多筆債務，要記得做到3件事，包括按時還款、以低利還高利及優先償還高利負債本金。首先，搞清楚每一筆負債的還款日，確認在不同的還款帳戶裡存進足夠金額。薪水一入帳後，就設定自動轉帳到各還款帳戶內，千萬不要因為帳戶沒錢、導致延遲還款，這樣對於個人信用會有不良影響。
如果名下有多筆帳戶，記得想辦法整合債務。如果是年輕人，先看看家裡有沒有房子，跟父母商量用房子來申請一筆房貸，利率約2%，來清償名下的車貸、信貸、信用卡債等，並且與父母約定一個還款計畫，例如每月的房貸由自己來繳付。若家人不同意或名下沒房子，欠的又是利率高的信用卡債的話，若是穩定工作1年以上的上班族，可以考慮跟薪資轉帳銀行申請小額信貸，如果利率低於信用卡債，就考慮以低還高。
此外，如果非固定薪資，而是有獎金制度的工作者，一旦領到多一點獎金，千萬不要玩樂花掉，要優先還掉利率偏高的信用卡債、車貸等負債的本金。她強調，固定還錢很重要，也要想辦法開源節流，每個月能多擠出一點錢來還債，都有助於早點脫離負債人生，尤其「開源有方」，不是每個人都能做到，還牽涉到多兼一份差的體力問題、是否擁有賺外快能力的專業問題。因此，不如想辦法節流，每個月多省一點2、3千萬都是能加速還款的方法。
對於許多人在求學時就有辦理學貸，台北富邦銀行也提醒，要留意現金流及完善債務規劃，掌握好每個月的現金狀況，建議應依個人收入狀況，具體規劃短中長期攤還計畫，若有還款壓力，依教育部規定前一年度平均每月所得低於4萬元或具備低收入戶或中低收入戶資格者，可逐年申請緩繳本息方案，1年期間可免繳本金及利息，最多可申請8年；若不符合上述條件，也可向承貸銀行申請「只繳息不還本」，最多可一次申請8年。只是無論哪一種緩繳方案，本質上只是遞延債務，建議還是應固定留下一部分款項做還債預算，才不致在寬緩期滿後無法因應暴增的財務壓力，留下不良債信紀錄。