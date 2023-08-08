全台最大立體光雕秀！世客博光雕秀及人文地景區開箱

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客委會副主委周江杰表示，今日開箱世客博台灣館的光雕作品，內容展現桃園及台灣各地的客庄元素，也體現客家人與山、海、田的關係，讓他體會到策展人及桃園市政府的積極投入，相信能藉由美不勝收的光雕秀，讓遊客認識客家文化。
文化局表示，「2023世界客家博覽會」展演內容除藝文展演與市集外，人文地景區周邊也有藝術光環境廊道、地景裝置等；台灣館戶外景觀區即日起至10月15日，每日晚上7時起都會進行全台最大的裸視3D投影光雕秀，結合客家元素及充滿科技現代感設計，再搭配客家特色音樂，讓現場觀眾能充分感受濃厚的客庄情感。
在人文地景區部分，除了有本土藝術家潘羽祐的作品《風自遠方來》，美國潮流藝術家Steven Harrington的招牌IP氣球大狗《Mello Travels》也在附近展出，是西方與東方客家元素的結合；另外，包括青塘園、青埔兒11公園有、青埔兒10公園、橫山書法藝術館及高鐵桃園站前也有多項藝術家作品展出。
此外，藝術光環境廊道整體設計串聯台灣館、世界館、青塘園及青埔兒10、11公園與老街溪沿線，並延伸至高鐵桃園站，展出多件藝術裝置，其中《女媧補天/天穿日》更邀請國內知名燈藝師藍永旗創作，為大型亮點作品之一，也成為夜間的亮點區域。