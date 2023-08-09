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泰國觀光局新舊任處長交接！新處長莎莉蔓：盼台旅客赴泰達百萬人

▲泰國觀光局台北辦事處原任處長丁蓉采（左）任期結束，新任台北辦事處處長將由莎莉蔓（右）擔任。（圖／泰國觀光局提供）
▲泰國觀光局台北辦事處原任處長丁蓉采（左）任期結束，新任台北辦事處處長將由莎莉蔓（右）擔任。（圖／泰國觀光局提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國觀光局在8月8日於台北舉辦「泰國旅遊產品說明會」，向台灣市場宣佈泰國最新推廣方向及觀光情報，會中並宣佈新處長到任的消息。廣受全球觀光客喜愛的泰國，被認為是產品多樣化、購物天堂、以及物超所值的最佳旅遊地。疫情前，台灣2019全年有830,166人次赴泰國，成長率22.24%；解封後，今年1至6月赴泰人次累計已達344,031，成長率爆增3449.27%，是台灣人最愛去的第5名國家，旅客人數不斷飆升，後續看旺。泰國觀光局台北辦事處新任處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）表示，期盼今年赴泰的台灣旅客數能達到百萬人。

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為迎接疫後商機，泰國觀光局以「驚艷泰國，精彩新篇章（Amazing Thailand, Amazing New Chapters）」概念為行銷主軸，將2023年設為泰國旅遊年，提振恢復整個泰國觀光業，為遊客創造有意義和有價值的旅行體驗（Meaningful and Valuable Travel Experiences）。

▲酸辣帶勁的泰國美食聞名全球。（圖／泰國觀光局提供）
▲酸辣帶勁的泰國美食聞名全球。（圖／泰國觀光局提供）
泰國觀光局亦積極推動各種主題旅遊，發展出多項產品，像是：青年畢業旅遊、運動旅遊、環保綠色旅遊、家庭旅遊、體驗學習旅遊、高爾夫旅遊、健康養生旅遊、恣意悠閒旅遊、奢華享樂旅遊等等。此外，也陸續推出各式節慶、旅遊交易會、以及多樣反映獨特地區文化與生活型態的活動。

泰國觀光局表示，2024年會推廣化「永續旅行的意義」，鼓勵遊客與泰國建立「更深度的體驗交流」。展望來年，2024將是加速復甦的一年，泰國觀光局提出全新的推廣方向—將繼續提升旅遊供應和可持續標準，減少對遊客數量的依賴，更加注重增加遊客消費，吸引優質遊客，與合作夥伴共同發展供應鏈，將收入公平分配給當地社區，平衡經濟財富、社會福祉、和環境健康，並利用泰國軟實力（美食Food、時尚Fashion、影劇Film、武術Fight、節慶Festival），促進高價值和永續旅遊發展。

遊客亦可透過選擇以在地食材烹煮的各地泰式風味，或於保護環境的前提下，從事海洋活動、感受各種永續旅行體驗，把泰國視為海外的家，時常回來走走，拜訪像家人般的當地朋友，品嘗取材於自然的美食，前往未受破壞的沙灘靜享藍海風情，與泰國建立更有意義的深度旅遊體驗。

▲泰國觀光局台北辦事處新任處長莎莉蔓表示，期盼今年赴泰的台灣旅客數能達到百萬人。（圖／泰國觀光局提供）
▲泰國觀光局台北辦事處新任處長莎莉蔓表示，期盼今年赴泰的台灣旅客數能達到百萬人。（圖／泰國觀光局提供）
說明會上，泰國觀光局亦宣佈新處長就任消息，原任處長丁蓉采任期結束，新任台北辦事處處長將由莎莉蔓擔任。原任處長丁蓉采曾在2013年、2020年先後來台任職，創下二度回鍋的先例，與台灣緣份深厚。在疫情最艱難的2020年至2022年期間，她努力策劃許多線上活動、經營粉絲團，並推出「泰國我想你」、「泰健康」、「泰好玩」、「泰國我來了」系列活動專案，讓泰國的美好，始終留存台灣人心中，直至迎來旅遊的復甦。

新任處長莎莉蔓表示，過去她曾派駐香港辦事處擔任處長，未來她將在丁處長所奠定的堅實基礎下，推動高品質的深度旅遊，提供優質產品和服務，吸引優質遊客，增加赴泰旅遊人數，力爭在任內台灣遊客達到100萬人次，讓泰台情誼更上一層樓，共同實現目標，她已準備好與大家一起開啟新的篇章。

▲泰國觀光局「泰國旅遊產品說明會」參與人士合照。（圖／泰國觀光局提供）
▲泰國觀光局「泰國旅遊產品說明會」參與人士合照。（圖／泰國觀光局提供）

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