郭柯配破局？柯辦：民眾黨團結一切力量「當副手並非選項」
2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘是否參選，以及是否和民眾黨總統參選人柯文哲合作，一直深受各界關注，對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡強調，柯文哲多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨參選到底，民眾黨會團結一切力量，「郭柯配」並非選項，近期也會向郭陣營傳達此訊息。
記者林莞茜／綜合報導
甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林，多次公開表態力挺鴻海創辦人郭台銘，8日更表示若在野黨能合作共推一組正副總統參選人「這是最好的局」，認為郭台銘、柯文哲兩人能合作，勝選機率滿高的。
謝典林提到「下架民進黨是個框架，侯郭柯應該往最大框架走」，他說選舉就是要選贏，在野整合才有勝選的機會，獨立參選是最不利的選擇」，還透露國民黨通常都等著人家來整合，協調僵化沒進展，在國民黨內談合作這個議題都被釘得很慘。
對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應，柯文哲也已多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨堅定地參選到底，也已經獲得提名；根據目前多個民調顯示，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德差距非常微小的，這點是毫無懸念的，民眾黨會團結一切力量，但「郭柯配」並非選項。
陳智菡表示，柯陣營會在近期內明確向郭陣營傳達，柯文哲代表民眾黨參選總統到底的訊息，盼對方尊重。