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郭柯配破局？柯辦：民眾黨團結一切力量「當副手並非選項」

▲柯文哲競辦發言人陳智菡回應「郭柯配」議題。（圖／記者呂炯昌攝）
▲柯文哲競辦發言人陳智菡回應「郭柯配」議題。（圖／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘是否參選，以及是否和民眾黨總統參選人柯文哲合作，一直深受各界關注，對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡強調，柯文哲多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨參選到底，民眾黨會團結一切力量，「郭柯配」並非選項，近期也會向郭陣營傳達此訊息。

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甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林，多次公開表態力挺鴻海創辦人郭台銘，8日更表示若在野黨能合作共推一組正副總統參選人「這是最好的局」，認為郭台銘、柯文哲兩人能合作，勝選機率滿高的。

謝典林提到「下架民進黨是個框架，侯郭柯應該往最大框架走」，他說選舉就是要選贏，在野整合才有勝選的機會，獨立參選是最不利的選擇」，還透露國民黨通常都等著人家來整合，協調僵化沒進展，在國民黨內談合作這個議題都被釘得很慘。

▲ 謝典林為挺郭台銘，不惜退黨，與家族勢力切割。翻攝謝典林臉書
▲ 謝典林為挺郭台銘，不惜退黨，與家族勢力切割。（圖／翻攝謝典林臉書）
對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應，柯文哲也已多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨堅定地參選到底，也已經獲得提名；根據目前多個民調顯示，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德差距非常微小的，這點是毫無懸念的，民眾黨會團結一切力量，但「郭柯配」並非選項。

陳智菡表示，柯陣營會在近期內明確向郭陣營傳達，柯文哲代表民眾黨參選總統到底的訊息，盼對方尊重。

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