張蘭挨大S告回應了！斥前媳婦炒作 律師聲明沒校對「出現錯字」
大S（徐熙媛）昨（8）日在微博貼出律師聲明，指去年11月21日起，汪小菲與母親張蘭持續在微博、抖音對她進行侮辱與誹謗行為，今年2月16日對母子倆提出告訴，北京互聯網法院已經於4月20日立案。對於被前媳婦提告，張蘭也發律師函，反批大S炒新聞，要她立刻道歉，不過卻被發現文中有錯字。
記者楊穎軒／綜合報導
張蘭昨晚透過律師發布聲明，點名大S律師鄧高靜「立即停止通過網路社交平台炒作及侵權行為，並向張蘭女士賠禮道歉，恢復名譽」，警告若不為之，將使用法律武器維護自身權益，且保留投訴鄧高靜律師的權利，然而，第二點聲明上寫著「張蘭女士女士」，多打了一個「女士」。
大陸網友看完張蘭的聲明，揶揄「告對方律師？我還以為告大S呢，這麼弱」、「怎麼發律師函給人家的律所呢，為啥不敢發給大S？人家律所接受委託有什麼錯」、「這份律師函真是很容易能看出張蘭女士的律師很匆忙啊」、「這就好笑了...告對方律師，真的是難得一見」。
而大S律師鄧高靜隨後也發文回應「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利，律師接受委託發布聲明合法合規」、「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」，並標記張蘭帳號。