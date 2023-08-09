館長嗆Cosplay「物化動漫」　賴品妤長文回擊：拒絕評價我的身體

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，身為動漫迷的民進黨立委賴品妤聽聞此事，相當不滿，並在今（9）日凌晨在臉書上發文表示「聽到角色扮演動漫人物的行為被稱作不知所云的『物化動漫』，令許多ACG同好與我瞠目結舌。」
賴品妤解釋，首先，動漫本身就是由創作產生的作品，它就是存在於二次元（先不論堅持初音不是軟體派），反而藉由角色扮演將作品具現化，從二次元走向三次元。「非常遺憾，聽到館長為了要轉移柯文哲活動上的失分，隨意地波及毫無相關的領域以及文化。」
賴品妤表示「眾所皆知我是一個資深的動漫迷」，這幾年，台灣的動漫產業持續的發展茁壯。作為一位民意代表，他在公領域持續監督文化部，針對業界推動「出版產業振興計畫」協助產業度過疫情寒冬，同時也協助動漫節增設新創IP主題區；另外，在於跨平台創作者部分，他不但促成故宮跨界合作、發揚台灣原創IP，也爭取到「編劇權益指引」、「CCC創作集編輯工作權」、「創作者培育課程」。面對政府施政，他一路緊盯國家漫畫博物館的進度、金漫獎的參與資格檢討，並多次揭露文策院及國發基金的不足之處，逐步完善內容產業生態系。
賴品妤也說，他長期關心動漫產業、也是資深動漫迷並非秘密，也無需掩飾，成為立法委員能夠為產業盡一份心力，他也感到榮幸，但這個身分確實一直以來長期伴隨著種種針對（特別是年輕）女性而來的騷擾。賴提到，過去動漫長期被視為次文化，動漫愛好者也不乏遭遇被公眾人物污名化，相信許多同好也都記憶尤新，爾後當動漫愛好逐漸更加主流時，我們可以看到時不時有政治人物為了表達親近年輕群體而角色扮演，於他個人來說，他不像部分同好直接反對顯然對動漫產業不熟悉的政治人物參與，他反而認為也許這是一個熟悉的契機，只是讓他無奈的是「事實上如果要很認真的去看這些政治人物的行動又有多少人有繼續的去關心這個產業？」。
賴品妤指出，這些中年男性政治人物永遠不需要因為這樣子而被評論胸部、對產業毋需有後續意見關心、真正致力於產業政策者卻要恣意被潑髒水，只因為年輕女性總是被認為可以軟土深掘，一如一個年輕女性只是在數萬人海舉一張A4紙標語譴責性別歧視的言論就必須被撲天蓋地的羞辱。
賴品妤進一步表示，過去館長也曾多次展露有在看動漫的形象試圖與觀眾拉近距離，因此看到對於ACG領域毫無理解的發言，讓他感到驚訝且遺憾。其次，在個人層面，「我必須嚴正的拒絕任何人隨意代言我的外型以及我的身體」。
賴品妤不滿表示，針對因為個人對於動漫的熱情以及興趣，必須遭受網紅直播主恣意對於女人身體評價「那個捏捏快跑出來」一事，他拒絕付出任何責任，「該負責的是隨意評價別人身體的人，而不是身體被隨意評價的我」；賴品妤強調「我可以熱愛很多作品很多角色、我可以是很多樣子，男人、女人、年長、年幼，而你沒有資格決定我是什麼樣子」。