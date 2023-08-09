世界盃男籃／美國隊將讓「新人王」Banchero打中鋒　Kerr透露想法

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在過去的5天裡，美國隊內的３名真正意義上的傳統內線——Jackson、Bobby Portis和Walker Kessler——不曾共同上場過。Kerr似乎已經決定依靠球隊的優勢：即外線球員的深度和運動能力來取得勝利。
這也是美國隊近年常常使用的一種陣容，例如在東京奧運時，Bam Adebayo先發，Green則替補出賽。在這支美國隊中，Jackson會擔任先發中鋒，Portis替補出賽。在一些時候，Banchero甚至會打到5號。
在周二的比賽Jackson領到3犯後，Banchero頂替他上場打中鋒，Kerr受訪時承認他會讓後者打5號，「我們在東京奧運會上發現的一件事，對於FIBA球隊來說，要面對一支能夠推進、轉換和創造機會的5號球員很困難的。」
「所以他會打一些時間的4號位，正如他所展示的那樣，但他也會在很多時間擔任5號位。」Kerr如此說道。
不過雖然Kerr對於美國隊在2021年東京奧運上部署中鋒的方式是正確的，但無論是Adebayo、還是Green，他們都是NBA中最好的防守者。在美國隊之中除了Jackson之外，其他人能否跟上這樣的防守強度，要先打上一個問號。
而另一方面，根據《Cleaning The Glass》報導，Banchero在奧蘭多魔術隊的新秀賽季中，在中鋒位置上的出賽時間只有3%左右，而且防守表現並不是特別理想。
如果Kerr確實打算讓Banchero在第二陣容中做一些嘗試，那麼他和Tyrese Haliburton以及Austin Reaves有可能組成極其有效率的進攻陣容。但防守端，則需要多觀察和保守看待。
不過，有一件事是肯定的：有Jackson、Banchero、Portis和Kessler在陣中，美國隊在中鋒位置上有很多不同的選擇。在需要應對各種潛在對手的錦標賽中，這自然是一件好事。