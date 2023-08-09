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劇烈雨勢轟到週五！午後慎防大雷雨突襲　「雙颱最新動態」出爐

▲今日除了南部地區降雨較明顯外，其他地區在白天的熱對流也會逐漸增多，要留意局部大雷雨出現的可能性。（圖／記者葉政勳攝）
▲今日除了南部地區降雨較明顯外，其他地區在白天的熱對流也會逐漸增多，要留意局部大雷雨出現的可能性。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

西南風配合低壓帶環境影響，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今（9）日在嘉義以南地區還是一個容易出現陣雨或雷雨的天氣，且熱對流發展會更旺盛，要留意局部大雷雨；明後兩天（8月10日8月11日）水氣再增多，各地都有局部大雷雨發生的條件，週末（8月12日至8月13日）天氣才相對穩定一些；此外，近期雖有颱風生成，但對台灣皆無影響，請民眾持續留意天氣動態。

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吳聖宇表示，今日除了南部地區降雨較明顯外，其它地區在白天的熱對流過去這兩天發展不明顯，但是預報資料來看，從今天開始會逐漸增多，發展也會比較旺盛，要留意局部大雷雨出現的可能性，如果是午後要外出或是要到山區活動的民眾，都要特別留意天氣變化的情形。

▲週四和週五受到西南風和低壓帶影響，雨勢會更加擴大，整個西半部都有大雨的機會。（圖／中央氣象局提供）
▲週四和週五受到西南風和低壓帶影響，雨勢會更加擴大，整個西半部都有大雨的機會。（圖／中央氣象局提供）
吳聖宇說明，明後天西南風及低壓帶的配合持續，且因為水氣增多，對流發展更活躍，包括迎風面南部有較大雨勢，其它地方白天熱對流發展旺盛，有機會帶來局部大雷雨，天氣很不穩定，週末兩天，太平洋高壓較為增強，低壓帶的位置有機會往大陸內部退縮，西南風水氣減少，雖然南台灣夜晚清晨仍可能有海陸風環流降雨，其它地方白天也還是會有熱對流發展降雨機會，不過整體雨勢減小。

吳聖宇提醒，蘭恩颱風在昨（8）日形成，對台灣並沒有直接威脅，但它的北上發展有可能牽引後續低壓帶的動向變化，是間接造成台灣下週天氣好壞的關鍵，第6號颱風卡努則是明後天將直撲韓國，提醒未來幾天要去韓國，或是週末到下週初要去日本的民眾，都要特別留意颱風的發展變化以及可能造成的影響。

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