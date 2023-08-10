泰國創作才女推出新專輯！泰版「落日飛車」、療癒系女聲
泰國創作型歌手Numcha在8月初推出全新迷你專輯《hewantscoffeebutiamtea》，將帶來更多療癒系作品。住在曼谷的她，曲風偏向抒情和輕鬆，MV也很有「日系雜誌」之感，就像台灣樂團「落日飛車」，帶給大家放鬆的好心情。她的單曲〈Keep Cold〉更是已經超過1800萬次的聆聽，並在各大串流平台上累積超過了30萬人的月聽眾的驚人成績。
國際中心賴正琳／綜合報導
Numcha自2019年出道以來，在短短不到五年時間內就出演過「貴人散步」、「Very Festival」和「Double Happiness Festival」等知名亞洲音樂節，並與多家潮牌與名牌合作，她的嗓音獨特且曲風輕快，贏得不少粉絲的心。另外，她去年也參與台北《2022 神仙組合》演唱會，和剛奪下金音獎最佳新人獎的LÜCY和日本另類搖滾樂團羊文学同台。過去她也曾和台灣「落日飛車」合作，推出單曲〈Merry Midnight〉，是位才華洋溢的新世代女歌手。
關於新推出的迷你專輯，Numcha 提到之所以命名為《hewantscoffeebutiamtea（他想要咖啡，但我是茶）》，是因為這句話是自己在困難時刻，常會對自己說的話。透過她的音樂，可以感受到一股療癒的力量，讓人可以從壓力大的現代社會中，暫時得到解脫並享受美好的音樂。