2023大稻埕夏日節！今晚加碼連放360秒 優惠、交通管制懶人包
因受到颱風影響，「2023大稻埕夏日節」煙火秀，改加碼至8月9日、8月16日施放，倒數第三場煙火將在今（9日）20時35分施放，更加碼改為360秒，且現場還有「拍照打卡滿額贈熊讚Bravo啤酒杯」等活動，還有8月20日即將登場的閉幕480秒高空煙火秀，另外，附近交通將實施管制疏導，相關優惠及交通管制懶人包一次看。
記者林盈君／綜合報導
台北市政府觀光傳播局表示，夏日節活動進入最後二週，9日、16日主題煙火秀將加碼為360秒；而8月20日閉幕當天，除施放480秒大型高空煙火，現場還邀請金曲歌王，及多位知名歌手輪番帶來精彩演出。
而8月夏日節活動再加碼，即日起至20日止，民眾於主題日拍照區、5號水門壁畫、碼頭棧橋、大稻埕碼頭貨櫃市集或槌球場主題燈飾等拍照打卡，上傳至個人社群平台、設定公開與標記「#大稻埕夏日節」並加入「台北市政府官方LINE帳號」，再憑夏日節合作店家、大稻埕碼頭貨櫃市集、藍色水路合作船公司當日累積消費滿1,000元之發票或消費憑證，即可至大會服務臺（5號水門）兌換活動限量「熊讚Bravo啤酒杯」1組，數量有限換完為止。
觀傳局表示「我的最佳煙火視角」照片募集抽好禮活動，也進入第二波，即日起至11日止，邀請國內外旅客，分享大稻埕夏日節場域外拍攝的煙火美照，一起發掘更多「私房觀賞點」。觀傳局介紹，像是敦煌景觀平台、三重忠孝碼頭、象山步道等處，也能欣賞絢麗煙火，相關活動辦法可上「台北旅遊網」查詢。
●「2023大稻埕夏日節」周邊交通疏導管制措施：
●「2023大稻埕夏日節」交通資訊懶人包：