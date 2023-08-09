3颱風不侵台仍下大雨！下半週天氣「5重點」一次看 將迎雨勢高峰
目前西太平洋有2個颱風，分別是上週影響台灣的「卡努」，和昨（8）日生成的「蘭恩」，預估未來還有一個從東太平洋跨換日線而來的「朵拉颱風」，雖然3颱風都不會侵襲台灣，但氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明提醒，西南風盛行的環境，台灣天氣仍不穩定，明後兩天（8月10日至8月11日）雨勢最劇烈，尤其南部地區特別要注意。彭啟明也針對今（9）日至週末的台灣天氣歸納出5項重點。
記者張志浩/綜合報導
🟡西南風現象：一直到週末都會持續影響，南部地區易有陣雨或雷雨。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也表示，今日至週五（8月11日）西南季風略減弱，但水氣多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，應持續注意連日多雨而致災。
🟡週三天氣特點：彭啟明指出，今日嘉義以南多雨，山區、近山地區降雨系統出現，海陸風環流則導致夜晚至清晨沿海出現降雨，熱對流在午後發展越來越強，各地應留意局部大雷雨。
🟡週四、週五天氣概況：受到水氣增多影響，陣雨或雷雨增加，各地局部大雨機率升高。氣象局也說明，這兩天各地皆易有局部大雨發生，尤其週四天氣最不穩定，清晨受海陸風作用，強降雨區域主要集中在中南部沿海地區，上半天降雨則擴大到內陸、山區，午後熱力作用影響，轉成中部以北及各地山區午後雷陣雨為主，並有局部大雷雨發生。
🟡週末兩天天氣趨勢：太平洋高壓增強，降雨範圍會縮減、整體雨勢減小，氣象局表示，週末中南部地區仍有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，前往山區活動要謹慎，但已是近期天氣最穩定的時間點，類似天候狀況可以維持到下週二（8月15日）。
🟡颱風消息：第7號颱風蘭恩將向日本移動，對台灣無直接威脅，第6號颱風卡努將在明後天直撲韓國，近期赴日、韓者需關注颱風動態。氣象局指出，蘭恩颱風預估週六會轉為中颱，東太平洋的Dora颶風，也預計在週六跨過換日線，將被命名為今年第8號颱風。