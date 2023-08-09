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輝達OVX伺服器亮相　3台廠夥伴股價強勢、AI股又要飆？

▲輝達宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，技嘉、廣達旗下雲達與華碩成為供應鏈，9日股價強勢走高。（圖／擷取自NVIDIA SIGGRAPH 2023）
▲輝達宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，技嘉、廣達旗下雲達與華碩成為供應鏈，9日股價強勢走高。（圖／擷取自NVIDIA SIGGRAPH 2023）

記者許家禎／台北報導

美股四大指數昨（8）日皆走跌，其中費半跌1.6%，台北股市今（9）日開低走高，其中AI概念股不容小覷。由於輝達美東時間8日晚間舉辦 NVIDIA SIGGRAPH 2023，並宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，供應商除了既有的戴爾、技嘉、廣達旗下雲達、美超微外，也出現新面孔華碩。而今日華碩早盤漲1.7%、廣達黑翻紅，至於技嘉漲逾3%。

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國際金融評級機構穆迪（Moody's）調降數家美國中小銀行信評，引發美股道瓊指數昨日下跌158.64點，或0.45%，收35314.49點；那斯達克指數下跌110.07點，或0.79%，收13884.32點；標普500指數下跌19.06點，或0.42%，收4499.38點；費城半導體指數下跌59.99點，或1.60%，收3679.42點。

台北股市今日開低，但隨後翻紅走高，漲逾70點，來到16949點，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤在平盤552元附近游走，隨後漲0.5%，聯電、世界先進來到平盤附近，力積電漲0.6%。其他重要電子股，聯發科漲0.7%，日月光漲近1%。

市場關注輝達昨日晚間舉辦NVIDIA SIGGRAPH 2023，並宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，而這次首波合作的夥伴共有7家，其中台廠就占3家，包括美超微、戴爾、惠普、聯想，台廠則廣達集團旗下雲達、技嘉與華碩，其中華碩更是首度成為輝達伺服器新品首發的夥伴。

而華碩早盤漲1.7%，來到382.5元左右。廣達早盤走跌，但隨後翻紅。至於技嘉漲3.7%以上。至於其他AI概念股也不遑多讓。創意、欣興漲3到4%，高技、微星、勤誠漲2%多。

至於緯創昨日公布7月營收677.2億元，月減16.5%、年減15.02%。累計今年前7月營收達4862.73億元，年減11.64%，緯創指出伺服器業務部分目前進入逐月往上的成長階段。昨日股價在AI股熄火下獨撐大局，終場漲4元，收在129元，漲幅3.2%，但今日卻下挫走低，早盤相對弱勢跌4%多。

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