輝達OVX伺服器亮相　3台廠夥伴股價強勢、AI股又要飆？

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台北股市今日開低，但隨後翻紅走高，漲逾70點，來到16949點，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤在平盤552元附近游走，隨後漲0.5%，聯電、世界先進來到平盤附近，力積電漲0.6%。其他重要電子股，聯發科漲0.7%，日月光漲近1%。
市場關注輝達昨日晚間舉辦NVIDIA SIGGRAPH 2023，並宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，而這次首波合作的夥伴共有7家，其中台廠就占3家，包括美超微、戴爾、惠普、聯想，台廠則廣達集團旗下雲達、技嘉與華碩，其中華碩更是首度成為輝達伺服器新品首發的夥伴。
而華碩早盤漲1.7%，來到382.5元左右。廣達早盤走跌，但隨後翻紅。至於技嘉漲3.7%以上。至於其他AI概念股也不遑多讓。創意、欣興漲3到4%，高技、微星、勤誠漲2%多。
至於緯創昨日公布7月營收677.2億元，月減16.5%、年減15.02%。累計今年前7月營收達4862.73億元，年減11.64%，緯創指出伺服器業務部分目前進入逐月往上的成長階段。昨日股價在AI股熄火下獨撐大局，終場漲4元，收在129元，漲幅3.2%，但今日卻下挫走低，早盤相對弱勢跌4%多。