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林襄愛上小4歲馬傑森！吳宗憲震驚：啦啦隊不是不能跟球員交往？

▲林襄（左）爆祕戀樂天球星馬傑森，對此，吳宗憲（中）的反應也曝光了，右為籃籃。（圖／中天提供）
▲林襄（左）爆祕戀樂天球星馬傑森，對此，吳宗憲（中）的反應也曝光了，右為籃籃。（圖／中天提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

樂天女孩、啦啦隊女神林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁170萬人追蹤，一舉一動深受網友關注，不過球迷們今（9）日一早心都碎了，林襄傳出與樂天球星馬傑森祕戀，兩人被《鏡週刊》拍到牽手約會，男方疑似還到女方家過夜，對此，《NOWnews今日新聞》詢問綜藝大哥吳宗憲的看法，憲哥也震驚表示：「阿不是啦啦隊不能跟球員交往嗎？」

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樂天女孩林襄爆出跟馬傑森熱戀，可能會被迫離隊。（圖／葉政勳攝）
▲樂天女孩林襄爆出跟馬傑森熱戀，讓許多粉絲心都碎了。（圖／葉政勳攝）
Sandy（吳姍儒）過去因為準備生產，暫時向節目《小明星大跟班》請假，由林襄擔任節目代班主持人，林襄更是吳宗憲欽點的代班人選，在節目上表現相當亮眼，深受吳宗憲疼愛。對於林襄今日爆出祕戀球員馬傑森，吳宗憲震驚回應《NOWnews今日新聞》：「阿不是啦啦隊不能跟球員交往嗎？」但對於林襄交男友仍相當祝福：「很棒啊！邀請他們兩個一起來上節目，人生漫漫長路需要有人互相扶持！」

▲襄襄週日小滿先不要穿會露肚臍的中空裝，以免溼氣入體影響健康。（圖／翻攝林襄IG）
▲啦啦隊女神林襄爆出有新戀情。（圖／翻攝林襄IG）
此外，憲哥也表示自己特別喜歡林襄，「因為她的個性最好，整個人就是一個好相處，也希望她情路順利」，最後，憲哥也不忘向林襄喊話：「記得要帶男朋友來上憲哥的節目啊！」對於林襄疑似熱戀中，樂天官方回應：「公司對於藝人的隱私不予回應。」

▲林襄（右）被吳宗憲欽點加入主持行列，沒有偶像包袱的她綜藝效果十足。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄（右）被吳宗憲（中）欽點加入主持行列，沒有偶像包袱的她綜藝效果十足，吳宗憲對於林襄交男友也相當祝福。（圖／翻攝自林襄臉書）

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