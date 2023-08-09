林襄愛上小4歲馬傑森！吳宗憲震驚：啦啦隊不是不能跟球員交往？
樂天女孩、啦啦隊女神林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁170萬人追蹤，一舉一動深受網友關注，不過球迷們今（9）日一早心都碎了，林襄傳出與樂天球星馬傑森祕戀，兩人被《鏡週刊》拍到牽手約會，男方疑似還到女方家過夜，對此，《NOWnews今日新聞》詢問綜藝大哥吳宗憲的看法，憲哥也震驚表示：「阿不是啦啦隊不能跟球員交往嗎？」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sandy（吳姍儒）過去因為準備生產，暫時向節目《小明星大跟班》請假，由林襄擔任節目代班主持人，林襄更是吳宗憲欽點的代班人選，在節目上表現相當亮眼，深受吳宗憲疼愛。對於林襄今日爆出祕戀球員馬傑森，吳宗憲震驚回應《NOWnews今日新聞》：「阿不是啦啦隊不能跟球員交往嗎？」但對於林襄交男友仍相當祝福：「很棒啊！邀請他們兩個一起來上節目，人生漫漫長路需要有人互相扶持！」
此外，憲哥也表示自己特別喜歡林襄，「因為她的個性最好，整個人就是一個好相處，也希望她情路順利」，最後，憲哥也不忘向林襄喊話：「記得要帶男朋友來上憲哥的節目啊！」對於林襄疑似熱戀中，樂天官方回應：「公司對於藝人的隱私不予回應。」