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今起喝到週末！7-11雞尾酒咖啡買2送2　全家濃拿鐵35元、美式28元

▲7-11今起喝到週末，雞尾酒氣泡咖啡買2送2、美式買10送10。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今起喝到週末，雞尾酒氣泡咖啡買2送2、美式買10送10。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

父親節咖啡優惠沒買到？今起到週末前，超商還有可寄杯咖啡優惠沒結束，包括7-11有特大美式買10送10、新品雞尾酒氣泡咖啡買2送2，都是相當於下殺5折還可寄杯，咖啡控別忘先囤貨。全家則是父親節優惠一路到8月10日，包括特濃美式27杯、特濃拿鐵23杯都是888元，換算下來約6折優惠，搭配自帶杯扣5元，特濃美式只要28元、拿鐵35元開喝。

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7-11即起自8月14日前，有特大美式買10送10、西西里風檸檬咖啡8杯440元、一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元、燕麥系列指定冰飲8杯410元、中杯冰精品生椰厚拿鐵／中杯精品燕麥拿鐵8杯600元。

今（9）日開賣的雞尾酒氣泡咖啡，在8月15日前，每日都有3000組買2送2優惠（原價99元、特價50元），凌晨0時補貨上架，包括莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡任你搭。

▲7-11推出雞尾酒氣泡咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今開賣新品雞尾酒氣泡咖啡，包括莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家則是即起至8月10日前，大杯特濃美式27杯888元（原價55元；特價33元）、大杯特濃拿鐵23杯888元（原價55元；特價33元）、私品茶40元系列37杯888元（原價40元；特價24元）、私品茶55元系列27杯888元（原價55元；特價33元）、酷繽沙系列23杯888元（原價65元；特價39元）、霜淇淋30入888元（原價49元；特價30元）。

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