金融股重挫！穆迪調降美10家銀行評級　美股收黑、道瓊下挫158點

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遭到降評的銀行包括M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial等。被打入觀察名單的則是包括紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富（State Street）及Truist Financial等共計6家銀行。
而前景展望降至負向的銀行則包括第一資本（Capital One）、公民金融集團（Citizens Financial）和Fifth Third Bancorp等。
穆迪警告，融資風險和盈利能力下降，使銀行業者的信用實力面臨考驗。今年稍早，包括矽谷銀行在內的三家銀行倒閉，震驚了整個金融系統，引爆銀行業信心危機和擠兌潮，儘管監管機關採取緊急措施以提振信心，但多家區域銀行存款已大量流失。
受到穆迪舉動影響，投資者重燃恐慌情緒，美國週二（8日）銀行股普遍下跌，包括大型銀行高盛、美銀均下跌約2%，紐約梅隆銀行下跌1.3%，摩根大通下跌0.6%。穆迪下調銀行評級，也推高了市場波動指數VIX，一度觸及兩個月高點。
道瓊斯工業平均指數跌158.64點，跌幅0.45%，收於35,314.49點，該指數一度在盤中重挫約465點。標準普爾500指數下跌0.42%，收於4,499.38點，使該綜合指數本月迄今的跌幅達到接近2%。那斯達克綜合指數則下跌0.79%至13,884.32，8月跌幅收窄至3.2%。