「學姊」黃瀞瑩被爆喬違建　將採法律程序自證清白

民眾黨台北市議員黃瀞瑩2022年以台北市第一選舉區第一高票之姿上任後，今被《鏡週刊》爆出「喬違建」，且屋主是一名擁有10多萬粉絲的網紅「蓓蓓」。對此，黃瀞瑩也隨即發出聲明表示，強調當時了解建管處已排定拆除日期，就未介入、絕無關說，並表示將對週刊進行法律追訴程序、捍衛清白。
記者邱新博／台北報導
《鏡週刊》報導，美女網紅蓓蓓2016年購入台北市天母一棟透天厝，隨後將2樓一處開放式天台重新打造、增建，當年遭檢舉後就被建管處認定是違建，原訂於2017年將拆除；但建管處多次發函告知將開罰、強制拆除，蓓蓓卻陸續找來多名議員開協調會，包括時任新黨台北市議員潘懷宗、時任民進黨議員王威中等人，一直到2018年時碰上市長、議員選舉，違建得以緩拆。
報導也指，台北市長柯文哲連任後，建管處態度放軟，從強拆改為「函請違建人自行拆除」，但蓓蓓仍不拆，如今蔣萬安選上台北市長，建管處才又在今年6月改回強制拆除，結果蓓蓓找黃瀞瑩陳情，引發蓓蓓鄰居不滿。
黃瀞瑩今日發布聲明表示，針對鏡週刊以「學姐關切喬違建」為題之系列報導，本人再次聲明絕無此事，本辦接獲此案後，建管處即回覆本案已排定拆除日期，爾後本辦再無介入，更從未有關說一事。
黃瀞瑩指出，鏡週刊以爆料人片面之詞形塑報導內容，通篇以含糊、抹黑之方式穿鑿附會，惡意扭曲本人行為，實屬有心操作。本人正隨團於國外進行參訪，回國後將立即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。