超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」只有5天 結帳少1動作秒虧
超商領包裹的隱藏優惠開跑了！7-11只要到門市取貨就送7元購物金；而全家則是即起至8月13日前完成包裹取件，1件包裹可獲得一張9元霜淇淋兌換券。7-11的購物金小白單報會員即可存入線上APP，不用擔心弄丟或遺失，而全家則是記得一定要「領取小白單」才能享有9元霜淇淋優惠，且單筆交易最多贈5張，若超過6件包裹記得分開取件。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至11日前，到門取件就可以領取7元購物折抵金，一件包裹可領7元，兩件包裹就可拿到14元購物金，可將取貨後的小白單序號輸入《OPEN POINT》APP裡的「i禮贈」使用，或者向店員報OPENPOINT會員，7元抵用券會直接存入APP，印出的紙本券上面就不會出現序號，不僅不用擔心弄丟小白單，也不需要自己輸入序號。
一個包裹可領7元，兩個可領14元，依此類推，單筆最多只可領35元，因此超過5個包裹以上，仍然只可以領取5組購物金優惠，當一次領取的包裹數量較多時，建議分次取件。
全家則是今起至13日共5天，以及有8月19日至23日，網購包裹到全家門市取貨，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券（小白單），1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單。
第一波8月13日前取的小白單可兌換至8月20日；23日前領取的小白單，可兌換至8月30日，兩波各限量200萬組，一共400萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發，也就是說霜淇淋優惠券不會自動存入會員，取包裹時可千萬別忘記領取小白單。