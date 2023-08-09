館長「物化動漫說」　吳欣岱怒轟腦子有問題：徹底污名化coser

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吳欣岱說，作為一個20年前也曾cos過風鳥院花月的人，他認為最不尊重動畫跟漫畫的，其實就是陳之漢本人。吳欣岱提到，陳之漢的影片經常「致敬」最紅的動漫，像是最近蹭了「我推的孩子」跟「進擊的巨人」兩部作品。表面上看起來他好像很潮、很喜歡動漫文化，但他卻全然不尊重coser文化！他指著賴品妤的cos照片，然後說這些照片就是在暴露身體、在物化女性，跟民眾黨空姐熱舞表演沒什麼兩樣，事情真的是這樣嗎？
吳欣岱以她短暫的Cos資歷表示，雖然比不上那些專業的愛好者，但她知道Coser打扮成喜歡的動漫電玩角色，目的是在向自己熱愛的作品致敬，她（他）們做這些事情是為了讓自己開心，請問到底這跟民眾黨聘請舞者穿上情趣空姐服跳熱舞來取悅柯文哲到底哪裡一樣？「滑坡也滑太大了吧？」
吳欣岱批館長一邊蹭我推、巨人，一邊說「coser就只是一群暴露自己身體的女性」，不覺得哪裡怪怪的嗎？到底館長是支持動漫文化還是反對動漫文化？完全無視於cosplay是一種很費時間、精力的高技術活動，徹底污名化coser，究竟腦子是哪裡有問題？
吳欣岱接著表示，一直期待台灣本土動漫能夠復興，最近也出現了非常多才華洋溢的新生代繪師，但為什麼台灣動漫至今都還沒有國際級的大IP呢？就是因為有陳之漢這種人在唱衰跟貶低動漫文化！看到coser就以為對方在做情趣表演，請問這種人如果是網路意見領袖，台灣社會要怎麼塑造出一個像是南韓文化內容振興院（KOCCA）那樣積極友善扶植本土動漫創新的環境呢！？
吳欣岱更直批陳之漢跟他的好朋友黃國昌、柯文哲，一直吵青年低薪，青年低薪一部分原因是來自於全世界性的產業發展不均，不是只有台灣如此。但，如果台灣的電玩、漫畫、動畫IP夠強大，這些原本相對較弱的產業給薪能力不就能提昇，青年不就更有機會做自己想做、擅長的事情，又能賺到合理的薪資嗎？
因此，吳欣岱也提出他的文化政見，希望徹底革新跟更加積極培育台灣動漫能量，包括腳本、繪畫、動畫所需的人才，讓動漫成為能夠反映社會文化素質、值得驕傲又賺得到錢的產業！