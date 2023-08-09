AI掀變革恐破壞勞動市場！「科學算命先生」有解方減輕衝擊

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國際貨幣基金組織 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath卻示警，生成式人工智慧恐怕將會嚴重破壞勞動力市場，工總日前也指出，AI的發展使得「5大挑戰恐一一浮現」，其中包括偏見的預測和決策、倫理問題、現有法律和監管框架侷限、隱私及安全憂慮、失業率與收入財富不平等。
自稱「科學算命先生」的苗豐強指出，面對台灣人口急遽老化與勞動力短缺，台灣產業必須加大自動化及人工智慧的應用，政府應優化AI基礎建設，推動產業AI化和AI產業化，並加強與各界的合作，以減輕AI對經濟和社會的衝擊。
他強調，產業AI化過程中，重點不僅是建置更多資料中心或開發特殊演算法，更重要的是「累積有效資料」，其中包括「資料與領域知識的連結」與「資料標準化」兩大重點。
此外，加速推動AI技術普及，除了有助於開創更多嶄新商機，更能有效帶動資金、技術、人力、新創企業的投入，形成完整的產業生態系。
因此，苗豐強建議政府，建立開放資料平台、運算資源平台和演算法及模型平台，並提供資源輔導中小企業使用AI技術。同時，加強AI素養教育，培養未來勞動力對AI的訓練和能力。
同時，他也提到，政府應儘速制定AI倫理準則、加強相關法規與監管，並採取有效的隱私保護及技術安全防範措施，例如加密、匿名化、分散化存儲及強化技術及資訊安全等。
2020年6月，歐盟、美國、日本、韓國、新加坡等14國成立「人工智慧全球夥伴」（GPAI)，旨在支持負責任且以人類為中心的AI發展，使之符合人權、基本自由及民主價值，朝向以人為本、多元包容、創新及經濟發展的方向。
「AI技術的發展需要跨國、跨界、跨部門、跨學科的合作，必須建立多方參與的協作機制，促進不同領域之間的交流和合作。」苗豐強喊話政府，積極參與並加入GPAI，加強多方及國際參與的協作機制。
為了應對AI帶來的挑戰和問題，他認為，必須加強人工智慧教育和培訓，提高勞動力對新技術和應用的認識和理解，增強對AI風險和挑戰的意識，並培養弱勢族群相對應的技能和能力，以迎接未來的挑戰。