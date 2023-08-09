輝達黃仁勳現身演講秀新品　AI熱潮再現！3台廠「很有想像空間」

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另外，會上展示GH200超級晶片，將是全球第一顆搭載HBM3e的GPU，不僅增加容量、速度還更快，每秒可提供5TB的頻寬，與現有 H100相比，每個 GPU容量增加 1.7倍，頻寬也提高1.55倍，GH200超級晶片預計明年第2季進入量產。
而這次L40S GPU的OVX伺服器首波合作的夥伴共有7家，其中台廠就占3家，包括美超微、戴爾、惠普、聯想，台廠則廣達集團旗下雲達、技嘉與華碩，其中華碩更是首度成為輝達伺服器新品首發的夥伴。
華碩7月底發布搭載全新世代HGX H100 8-GPU AI伺服器ESC N8-E11，以及全面支援英特爾與超微平台與PCIe的GPU伺服器ESC8000、ESC4000系列等AI精銳。其中，ESC N8-E11N8-E11是一款輝達HGX H100人工智慧高階伺服器，其搭載8個NVIDIA H100 Tensor Core GPU，可節省AI訓練和運算時間。
華碩透露，產品未上市先轟動，不僅市場詢問度超高，訂單更滿至明年。華碩擁有全方位資源的高性能運算解決方案，包括：華碩伺服器事業部門、台智雲（TWS）和華碩雲端（ASUS Cloud），這也使得華碩具備人工智慧伺服器或軟體、數據中心基礎架構開發能力。
由於技嘉子公司技鋼是獲得輝達認證的供應商，之前法說會上技嘉就表示，樂觀看待AI與HPC伺服器產品營運後市，第2季之後伺服器營收比重將進一步提升，AI與HPC伺服器比重走高，將進一步推升技嘉全年伺服器業務占達25％，並對伺服器業務全年拚雙位數增長的目標很有信心。
雲達科技則是廣達旗下雲端供應商，承襲廣達的硬體實力，專注整合伺服器、儲存設備、網路設備三種技術，提供一站到位或是跨界解決方案的服務與技術。
至於看輝達HGX與PCle，在主機板、伺服器與機架供應鏈名單上都有廣達的名單，且廣達是伺服器龍頭，其中AI伺服器營收已突破5成，與輝達合作的全新MGX架構超級電腦，也預計於8、9月量產，第4季放量。且外傳廣達也取得微軟、亞馬遜AWS的AI伺服器大單，於下半年出貨，外界預估將帶動廣達新的營運動能。