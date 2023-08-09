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黃智賢列9質疑開砲「下令不准批評柯文哲」！徐巧芯留言回擊了

▲台北市議員徐巧芯和資深媒體人黃智賢，在臉書上唇槍舌戰。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台北市議員徐巧芯和資深媒體人黃智賢，在臉書上唇槍舌戰。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者林莞茜／綜合報導

資深媒體人黃智賢提及國民黨台北市議員徐巧芯「下令不准批評柯文哲」一事，一下列出9點質疑和批評，引來徐巧芯在留言處回應「是不是因為我打台南弊案你不高興」，文末更強調「保送賴清德的人就是我的敵人」，雙方一來一往唇槍舌戰，引發熱論。

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黃智賢在「黃智賢世界」臉書粉絲專頁提到，徐巧芯公然要求侯友宜不要打柯，還故意張冠李戴，說蔣萬安當選是因為攻擊陳時中。她還睜眼說瞎話，說林耕仁落選是因為攻擊高虹安；高虹安即使一堆弊案，選前卻突然聲勢高。是因為她的弊案，包括包庇性騷擾親信，包括侵佔助理費，包括對資策會背信案等等，都被在台北的徐巧芯們護航了。因為很多人誤信了徐巧芯的說辭，相信了高虹安。

黃智賢認為，到今天來看，很清楚。高虹安背後的郭台銘跟柯文哲這兩大老，是很多人勢利眼，護航高虹安的理由。力挺高虹安，踐踏無財無勢的小助理，背叛自己的同志林耕仁。最後幫助民眾黨在新竹執政，踐踏國民黨。而如今，背叛者，都得到豐厚的回報，直批「徐巧芯的政治路，充滿了機巧與計算，2014年面對太陽花，躲起來，不敢對抗台獨，不敢捍衛馬英九跟國民黨的路線」，並反酸市議員的主要職責，是監督市政，但徐巧芯2018年當選台北市議會以後，「、忙的不是監督柯文哲，而是努力護航，跟柯文哲建立『親密友好關係』 。」

一席言論引來徐巧芯在低下留言，開頭馬上反嗆「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？」，徐巧芯說，前瞻投入43億、超過38公頃台南土地上，只有1400個人在工作，這難道不是空城？審計部上面報告白紙黑字提到利用率不高必須改善，難道不是事實？

徐巧芯接著表示「我是說不要讓民進黨躺著選，身為在野黨就是應該要拿出全力監督民進黨」，但抱歉，沙崙科技園區的問題她後來又受到其他爆料，「不管黃偉哲跟你的關係如何，我都還是會揭露。」

徐巧芯也說，她沒有想要吵架，但被點名誤解說她沒有在太陽花學運上奮戰，「我真的無法接受。上街頭、寫論述，我都是國民黨第一個。」

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