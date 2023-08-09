黃智賢列9質疑開砲「下令不准批評柯文哲」！徐巧芯留言回擊了

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黃智賢認為，到今天來看，很清楚。高虹安背後的郭台銘跟柯文哲這兩大老，是很多人勢利眼，護航高虹安的理由。力挺高虹安，踐踏無財無勢的小助理，背叛自己的同志林耕仁。最後幫助民眾黨在新竹執政，踐踏國民黨。而如今，背叛者，都得到豐厚的回報，直批「徐巧芯的政治路，充滿了機巧與計算，2014年面對太陽花，躲起來，不敢對抗台獨，不敢捍衛馬英九跟國民黨的路線」，並反酸市議員的主要職責，是監督市政，但徐巧芯2018年當選台北市議會以後，「、忙的不是監督柯文哲，而是努力護航，跟柯文哲建立『親密友好關係』 。」
一席言論引來徐巧芯在低下留言，開頭馬上反嗆「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？」，徐巧芯說，前瞻投入43億、超過38公頃台南土地上，只有1400個人在工作，這難道不是空城？審計部上面報告白紙黑字提到利用率不高必須改善，難道不是事實？
徐巧芯接著表示「我是說不要讓民進黨躺著選，身為在野黨就是應該要拿出全力監督民進黨」，但抱歉，沙崙科技園區的問題她後來又受到其他爆料，「不管黃偉哲跟你的關係如何，我都還是會揭露。」
徐巧芯也說，她沒有想要吵架，但被點名誤解說她沒有在太陽花學運上奮戰，「我真的無法接受。上街頭、寫論述，我都是國民黨第一個。」