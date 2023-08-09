林襄愛上渣男！前任孫生分手「特別揪心特別疼」：我只帶給她幽默
25歲「樂天尤物」林襄2021年加入啦啦隊前在實況和外拍圈就小有名氣，後來憑政治明星臉及32E、23、33暴力三圍迅速走紅，成為新一代宅男女神，今（9）日她被爆出和小4歲樂天桃猿球員馬傑森熱戀，經紀公司不置可否，外貌出眾的林襄最著名的情史就是和網紅孫生的一段情，當年分手，男方心痛不已，兩人隔年才同框破冰，孫生流下男兒淚說：「現在已經可以談話了！」
記者楊穎軒／綜合報導
林襄曾與網紅團體反骨男孩成員孫生交往1年多，不過小倆口曾被拍到在路上疑似起爭執，相互拉扯，2020年9月初雙方和平分手，當時孫生痛心發文「特別揪心特別疼」，兩人直到前年才在男方的慶生影片中同台破冰，林襄先錄一段話跟孫生說：「生日快樂，希望你可以好好對待下一位女孩們，然後祝你平安，不要再那麼焦躁、小孩子，請長大好嗎？」
後來，林襄和孫生同框錄影，兩人聊了一會，孫生突然情緒一來當場哽咽落淚，坦言分手後有段時間無法跟林襄說話、對到眼，如今終於化解，「沒事啦！現在已經好多了啦！已經可以談話了！」孫生3月受訪被問及和林襄分手的原因，他回「我以前太壞了，人家嚇到包袱收一收，就跑了」，稱自己只帶給對方幽默，其他有待加強，見到舊愛發光發熱，也備感欣慰，真心獻上祝福。
除了孫生，林襄曾在熊熊（卓毓彤）的網路節目，自爆過去交過幾任渣男，對方曾騎摩托車衝撞她，還遇過慣性劈腿的男友，但她都選擇原諒，談及感情，自認是「戀愛腦」的她，都認為自己可以改變另一半，最終都會被男生很瞎的理由說服，甚至還有交往前就知道男方很愛玩，仍傻傻地相信對方所有解釋和理由，相當痴情。