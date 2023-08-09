出來打球！賴惠員再被控論文抄襲 他批「賴清德對論文案打假球」
新黨立委參選人游智彬日前指控前立委、民進黨客家事務部主任蔣絜安的碩士論文抄襲後，今（9）天再度踢爆賴系立委賴惠員論文抄襲。游智彬指出，賴惠員中正大學政研所的論文，涉嫌抄襲3名中正大學研究生高參發、陳璿仁、杜慶承的論文、「一本抄三本」，連摘要也抄，質疑民進黨主席賴清德對學倫案的高標準是打假球，並把相關論文資料送至民進黨中央黨部，盼賴能詳查；對此，賴惠員回應，中正大學已就學論案進行調查，一切靜待中正大學調查結果。
記者陳佩君／台北報導
游智彬上午在民進黨中央前舉行「直球對決賴清德，再踢爆立委賴惠員學倫案」記者會，並上演賴清德學倫打假球行動劇。游智彬指控，賴惠員中正政研所論文「用一本抄三本」，質疑賴清德對學倫案的高標準是打假球，呼籲賴出來打球。
游智彬指出，賴清德愛將、其台南本命區重要立委參選人賴惠員的論文，把3本論文來抄，這樣情況下，賴清德要怎麼談高標準？有臉說學倫是高標準嗎？質疑賴清德是打假球。
游智彬說，他要沉痛指證賴惠員，並要把4本論文拿給賴清德看看，「全台不要臉的立委，圍繞在賴清德身邊，一起來欺騙台灣莘莘學子的感情」，對民眾是「真心換抄襲」。
不過，賴惠員論文早在今年5月已被國民黨指控，她在中正大學的碩士論文涉嫌抄襲，經比對系統查詢後重複比例高達36.8%。賴惠員當時回應，今年3月就已經進行論文相似度比對、未超過校方標準，他們也願意再次送審，反批議員徐巧芯蹭聲量、逢綠必鬥，只要是民進黨籍的就惡意移花接木、蓄意扭曲。