元宇宙助攻手術！虛擬3D列印數位器官　台大醫揭2要件5優點　

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陳晉興立刻與神經外科教授王國川合組醫療團隊，將病患的斷層及磁振造影影像組合成3D立體影像，透過電腦動畫向病患及家屬詳細解釋，並進行術前模擬，評估腫瘤的位置及與神經、血管的關係，決定全程使用神經監測保護右手功能，精準切除腫瘤，且未損傷任何神經血管。
病患唐小姐也分享，術前陳晉興透過模型解釋腫瘤位置、如何下刀等手術規劃，讓她對於手術更加了解也更加信賴醫師，手術後傷口約30公分，手術隔天陳晉興就來到病房握住她的手，她的手部都能自由握放，不僅沒有右手癱瘓無力的後遺症，而且還能夠照常彈奏鋼琴並開車接送小孩。
另也有一例48歲男性，罹患縱膈腔類癌，病患腫瘤已超過10公分，且包圍住心臟旁的大血管及氣管。由於氣管極度狹窄，導致呼吸困難。如果不立即進行手術切除腫瘤，將危及患者的生命。
由於這個手術相當複雜困難，陳晉興立即與心臟外科教授紀乃新組成醫療團隊，將病患的電腦斷層重組合成3D立體影像進行術前模擬，同時也運用最新研發的元宇宙手術模擬平台，將斷層影像轉換為3D虛擬實境進行術前模擬，在跨專科團隊攜手合作下，先使用葉克膜穩定病患血氧濃度，再開胸進行腫瘤摘除，挽救了患者的生命。
纖維樣瘤最大困難程度就在於腫瘤與周圍組織分界並不明顯，對於《NOWnews今日新聞》記者詢問建模時是否會有困難，陳晉興直言「會」，因此術中還是需要送病理化驗。
通常AI模擬多採用線性因素，但實際上人體狀況有許多複雜的非線性因素，被問及該如何克服，陳晉興解釋，手術全程使用神經監測，任何電流電到神經都會立刻得知，這也是在最頂尖的醫學中心才有辦法做到的事。
「AI不能取代最頂尖的醫療！」陳晉興強調，病人從美國返台治療，台灣有頂尖醫療，還有最好的科技，目前「元宇宙手術模擬平台」適用於跨科別、高難度個案，太簡單的病例其實不需要，「元宇宙手術模擬平台」可以讓醫療團隊與家屬都共同參與討論。
「元宇宙手術模擬平台」特點就是可以將過去二維呈現的X光、電腦斷層、磁振造影等影像學檢查，即時轉為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯，還能夠進一步對不同的器官組織進行層層解析，遠地或國外的醫師、家屬甚至可以使用手機掃描QR code，即可同步參與醫療團隊討論及病情解說，讓病人及家屬能夠安心地將生命託付給醫療團隊。
相較於過去若要客製化列印3D模型，需要25萬元，以及7至10個工作日，陳晉興說明，病患至台大醫院就醫，只要醫師評估有需求，就可以免費使用元宇宙手術模擬平台，大概數小時就可以完成虛擬化，且未來若是商品化，每個模型只要約1000元美金，約3萬元台幣即可。
陳晉興表示，現被廣泛應用於術前評估及病情解釋。然而這些初階影像在電腦螢幕上都是二維顯示，倘若病患病情困難複雜，對於不同專科的醫師、團隊成員、或病患、家屬都不容易理解。
展望未來，「元宇宙手術模擬平台」不只能夠解決這類跨科別、高難度的手術，更能將這些病例製作成教學個案，作為訓練外科年輕醫師及醫學生最佳教材。
台大醫院期盼，持續引入使用者互動模式，不只讓台灣的醫療團隊及年輕醫師能夠在此平台反覆模擬手術情境，練習手術技巧，也能與國際醫學單位交流，從而培養更多優秀的外科醫師及團隊，造福更多的人群。