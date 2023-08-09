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元宇宙助攻手術！虛擬3D列印數位器官　台大醫揭2要件5優點　

▲台大醫院外科部主任陳晉興運用元宇宙技術，即時將病患身體資訊合成3D立體影像進行術前模擬。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）
▲台大醫院外科部主任陳晉興運用元宇宙技術，即時將病患身體資訊合成3D立體影像進行術前模擬。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）

記者許若茵／台北報導

元宇宙概念不只能運用在科技，也能跨界醫療造福病患！台大醫院外科部主任陳晉興與台灣大學電資學院教授洪一平合作組成「元宇宙手術模擬平台」研發團隊，成功運用元宇宙技術即時將病患身體資訊合成3D立體影像進行術前模擬，適用於跨科別、高難度個案，不僅省時省成本，還有助於醫病溝通，遠距討論，也可用於教育訓練，造福更多人群。

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僑居美國37歲的唐小姐，近一年因為右上背部疼痛、右手臂痠麻就醫，在美國進行正子電腦斷層、磁振造影掃瞄及切片檢查，診斷右側胸壁頂端靠近肩關節處，有一顆直徑5.1公分的纖維樣瘤，侵犯到右側第一到第三肋骨，腫瘤旁緊貼著通往右手的鎖骨下動、靜脈及臂神經叢。美國醫師評估此手術非常困難，且有右手癱瘓的風險，因此唐小姐回台向陳晉興尋求協助。

陳晉興立刻與神經外科教授王國川合組醫療團隊，將病患的斷層及磁振造影影像組合成3D立體影像，透過電腦動畫向病患及家屬詳細解釋，並進行術前模擬，評估腫瘤的位置及與神經、血管的關係，決定全程使用神經監測保護右手功能，精準切除腫瘤，且未損傷任何神經血管。

病患唐小姐也分享，術前陳晉興透過模型解釋腫瘤位置、如何下刀等手術規劃，讓她對於手術更加了解也更加信賴醫師，手術後傷口約30公分，手術隔天陳晉興就來到病房握住她的手，她的手部都能自由握放，不僅沒有右手癱瘓無力的後遺症，而且還能夠照常彈奏鋼琴並開車接送小孩。

▲病患唐小姐分享，手術後傷口約30公分，手術隔天陳晉興就來到病房握住她的手，她的手部都能自由握放，不僅沒有右手癱瘓無力的後遺症，而且還能夠照常彈奏鋼琴並開車接送小孩。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）
▲病患唐小姐分享，手術後傷口約30公分，手術隔天陳晉興就來到病房握住她的手，她的手部都能自由握放，不僅沒有右手癱瘓無力的後遺症，而且還能夠照常彈奏鋼琴並開車接送小孩。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）
另也有一例48歲男性，罹患縱膈腔類癌，病患腫瘤已超過10公分，且包圍住心臟旁的大血管及氣管。由於氣管極度狹窄，導致呼吸困難。如果不立即進行手術切除腫瘤，將危及患者的生命。

由於這個手術相當複雜困難，陳晉興立即與心臟外科教授紀乃新組成醫療團隊，將病患的電腦斷層重組合成3D立體影像進行術前模擬，同時也運用最新研發的元宇宙手術模擬平台，將斷層影像轉換為3D虛擬實境進行術前模擬，在跨專科團隊攜手合作下，先使用葉克膜穩定病患血氧濃度，再開胸進行腫瘤摘除，挽救了患者的生命。

纖維樣瘤最大困難程度就在於腫瘤與周圍組織分界並不明顯，對於《NOWnews今日新聞》記者詢問建模時是否會有困難，陳晉興直言「會」，因此術中還是需要送病理化驗。

通常AI模擬多採用線性因素，但實際上人體狀況有許多複雜的非線性因素，被問及該如何克服，陳晉興解釋，手術全程使用神經監測，任何電流電到神經都會立刻得知，這也是在最頂尖的醫學中心才有辦法做到的事。

「AI不能取代最頂尖的醫療！」陳晉興強調，病人從美國返台治療，台灣有頂尖醫療，還有最好的科技，目前「元宇宙手術模擬平台」適用於跨科別、高難度個案，太簡單的病例其實不需要，「元宇宙手術模擬平台」可以讓醫療團隊與家屬都共同參與討論。

▲陳晉興強調，目前「元宇宙手術模擬平台」適用於跨科別、高難度個案，太簡單的病例其實不需要，「元宇宙手術模擬平台」特點就是可以將過去二維呈現的X光、電腦斷層、磁振造影等影像學檢查，即時轉為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）
▲陳晉興強調，目前「元宇宙手術模擬平台」適用於跨科別、高難度個案，太簡單的病例其實不需要，「元宇宙手術模擬平台」特點就是可以將過去二維呈現的X光、電腦斷層、磁振造影等影像學檢查，即時轉為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.08.09）
「元宇宙手術模擬平台」特點就是可以將過去二維呈現的X光、電腦斷層、磁振造影等影像學檢查，即時轉為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯，還能夠進一步對不同的器官組織進行層層解析，遠地或國外的醫師、家屬甚至可以使用手機掃描QR code，即可同步參與醫療團隊討論及病情解說，讓病人及家屬能夠安心地將生命託付給醫療團隊。

相較於過去若要客製化列印3D模型，需要25萬元，以及7至10個工作日，陳晉興說明，病患至台大醫院就醫，只要醫師評估有需求，就可以免費使用元宇宙手術模擬平台，大概數小時就可以完成虛擬化，且未來若是商品化，每個模型只要約1000元美金，約3萬元台幣即可。

陳晉興表示，現被廣泛應用於術前評估及病情解釋。然而這些初階影像在電腦螢幕上都是二維顯示，倘若病患病情困難複雜，對於不同專科的醫師、團隊成員、或病患、家屬都不容易理解。

展望未來，「元宇宙手術模擬平台」不只能夠解決這類跨科別、高難度的手術，更能將這些病例製作成教學個案，作為訓練外科年輕醫師及醫學生最佳教材。

台大醫院期盼，持續引入使用者互動模式，不只讓台灣的醫療團隊及年輕醫師能夠在此平台反覆模擬手術情境，練習手術技巧，也能與國際醫學單位交流，從而培養更多優秀的外科醫師及團隊，造福更多的人群。

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