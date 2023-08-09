前黨員黃捷加入民進黨！時力：尊重每個人都有參政權利
高雄市無黨籍議員黃捷6月底時向民進黨遞交入黨申請書，昨日經由民進黨高雄市黨部執委會通過入黨案。由於黃捷曾是時代力量黨員，時力今（9）日表示，尊重每個人都有參與政治的權利。
記者呂炯昌／台北報導
2019年11月18日，時代力量前發言人吳崢、台北市議員林亮君宣布退黨，隔年7、8月間，時代力量再度爆發新一波退黨潮，7月先有時任市議員林穎孟、黃郁芬退黨，8月再有苗栗縣議員曾玟學退黨，黃捷也於8月26日因為不滿黨內決策委員補選爭議退黨。2022年九合一選戰，成為無黨籍後，僅林亮君、曾玟學與黃捷順利連任。
2024立委選戰，民進黨徵招多位前時力黨員參選，包括吳崢選新北第八選區（中和）、曾玟學選苗栗第二選區（頭份、三灣）、2018年代表時力選新北市議員失利的曾柏瑜選新北第11選區（深坑、烏來、新店、石碇、坪林）。
針對民進黨徵招多位前同志參選，以及黃捷正式加入民進黨，時代力量發言人余佳倩回應表示，「對於前黨員參選，我們的態度就是尊重每個人都有參與政治的權利。」
至於黨主席王婉諭等人是否會幫前黨員站台，余佳倩表示，時代力量的黨公職，如果要和非本黨提名的候選人站台或合作，內部都有相關的規範。