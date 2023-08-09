收中資動員群眾抗議 共和黨主席周克琦涉《反滲透法》起訴
《世界民主運動》去年10月25日起，在台北君悅飯店一連舉辦3天，但場外卻聚集多個統派團體在飯店外抗議。台北地檢署查出，該抗議活動涉嫌接受對岸資助，而資金來自莆田市台辦，今（9）日依《反滲透法》起訴第三勢力333政黨聯盟黨主席兼共和黨主席周克琦、台北莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源等3人，並沒收共22萬元的不法所得。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，中國籍的潘進東於2002年12月依親來台定居，並於2003年取得我國身分證，之後擔任第21屆台北莆仙同鄉會常務理事，經常往返兩岸。周克琦身為共和黨主席，卻聽從對岸指示，以親中反美理念，替黨內候選人造勢。
檢方指控，周、潘、朱等人討論如何透過臉書直播、抖音、網媒宣傳等造勢細節與費用，潘將討論結果呈報莆田市台辦薛姓副主任，經薛核准經費後，周等3人即安排走路工，以每人每日200至250元的代價，動員30至65名民眾，穿著黃色背心、拿旗幟，前往君悅飯店對面廣場舉布條抗議，同時替共和黨的台北市長及北市議員候選人造勢及拜票。
活動後，潘將周所提供的人數、照片及影片微信給「江海寄余生」的中方人士，並收受對方支付的人民幣5萬元。總計，周涉接受資助4萬5000元、潘涉資助17萬5000元，合計22萬元，檢方均建請法院宣告沒收。