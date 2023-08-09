黃捷加入民進黨　林昶佐：一直都有在討論、不驚訝

高雄市議員黃捷自2020年退出時代力量之後，於近日申請加入民進黨，而民進黨高雄市黨部8日召開執委會，黨部主委許智善證實，已經通過黃捷入黨一案，黃捷也隨即在臉書證實此事，引發議論。對此，與黃捷為好友並且多次力挺的立委林昶佐表示，他與黃捷、民進黨新北第8選區（中和）立委參選人吳崢都滿常討論加入民進黨的問題，對此並不會太驚訝。
記者邱新博／台北報導
林昶佐今與民進黨主席室主任周威佑陪同民進黨台北市第5選舉區（中正、萬華）立委參選人吳沛憶到西寧市場掃街，在會前被問及黃捷加入民進黨一事，林昶佐表示，幾個與他過去在時代力量一起努力、後來成為無黨籍的朋友們，常常有在聊「適當的時機可以加入民進黨也沒什麼問題」，所以看到吳崢選新北就加入民進黨，至於黃捷，其實滿早就知道了，也有在何時提出申請上面有過討論，所以有談到大家有個適合的時機點，然後在自己的脈絡下加入民進黨，「我覺得不會太驚訝」。
被問到自己會不會加入？林昶佐笑回，最好的時機應該已經過了，目前剩下半年任期、下個月要出席參與國際會議，就按照現在的規劃努力就好，未來再說。
對於自己保持無黨籍的原因，林昶佐說，因為自己有很多國際上的工作，有一些國外的重要組織希望他在立法院可以處理一些跨黨串連的事情，因為要去跟不一樣黨籍的人來溝通做幫台灣做國際上不一樣的串連的話，那無黨籍是最好的身分 。
至於有網友列舉林飛帆、黃捷、吳崢、張之豪等人都是在30歲後入民進黨，被酸說是「面對現實」，需要大黨的資源；林昶佐則說，在討論的過程裡面沒有討論到資源的問題，都是在不同的崗位之下為一樣的方向努力，所以在不同崗位上可以怎麼樣盡更多的力是不同階段討論的方向，所以在民進黨裡面有更多的發揮的機會，那選擇就會非常的自然。
對於黃捷加入民進黨，周威佑則說，有優秀的朋友年輕人一起打拚，也歡迎他們加入為台灣來努力。