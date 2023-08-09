這次換高職生說！學團辦108課綱論壇　批選修課「掛羊頭賣狗肉」

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李瑞霖指出，作為實際使用新課綱的高中生來說，目前政府並没有一套機制，讓學生表達在使用新課綱上的想法與回饋，在許多會議、新聞報導中，往往也只有大學教授、高中老師、家長的聲音，學生的聲音往往在過程中缺席，因此今天舉辦的論壇，會讓高中職學生從自身使用課綱的經驗出發並闡述其所見所聞，讓教育部、社會大眾能聽到學生對於108課綱的想法，並邀請到教育部高教司、技職司、國教署、教育部十二年國教新課綱推動專案辦公室、及國家教育研究院回應。
本次活動涵蓋全台高中、高職同學報名，分為育才、選才，以及今年首度新增的高職三大主題，並分為四場次，首先由高職學生登場，分享教學現場問題。
光復高中學生指出，選修課「實文不符」，經常都是循班上敢發言學生的意見，再讓班上同學選要上哪種課程；有些課程甚至限定某些班級才能選，像日文組學生想選英文知識課程，就不能選擇；還有課表上寫「國際貿易事務」，實際選修卻是句型和文法課，讓學生產生失望心情。此外，師資不足也讓教師無力準備選修課程，造成相當大的壓力；政府會抽查教師日誌，只會看到校方想呈現的美好面向，建議政府督導時要看實際上課狀況。
對此，國教署高中組副組長林琬琪回應，推動108課綱過程中，除了教育部外，還有外圍團隊，如學科、學群中心、資源補助計畫等皆有機制，提供學校支援與資源；國教署有視導制度、簡任視察，學生意見也能透過署長、部長信箱、與署長有約等活動反映。
教育部副執行秘書陳美姿表示，自己長期擔任外圍團體，每次到學校視察，都會抽選學生聊天，詢問課堂狀況，並反映給學校，建議學生在選課遇到問題，可以馬上反映給教師、行政人員等。
嘉義縣協同中學學生則建議增加跨群選修的選擇，讓學生更加了解群外的學習內容；讓跨群選修普及率增加，通用於各高職。並提出高職升學率僅81.4%，與高中96.4%相差甚遠，主要是高職生會面臨就業與升學兩種選擇，希望學校高三時能分班分流，把預計就業與升學學生分班，讓就業班學生專注於考證照、產學合作，就學班專注學科知識，但僅限於志向為就業同學超過一定比例之班級。
林琬琪說，108課綱設計也是高一、高二學完部定必修與校定課程，具備基本能力後，技術型高中的多元選修即包含同校跨群課程，而升學就業相關知識，都能在多元選修這邊完成。
另外，高職生還提到，在學習歷程方面，學生不知從何下手、老師不懂得如何幫助學生、家長依然覺得成績最重要，建議在高中開學前針對家長端開設講座、幫助學生了解學習歷程檔案相關知識、開設研習並強制各高職派遣特定老師參加。
清大社會所教授林祐聖回應，教育部有提供課程學習成果的參考手冊，讓學生了解學習歷程檔案該怎麼做，除了電子版，每班也提供一本；有鑑於技高學生有很多成果，最大問題是不會轉化成文字，因此今年手冊更新，增加寫作建議與原則，教導學生該怎麼撰寫學習歷程檔案，才能吸引技專校院教師；教育部去年有積極回應，思考在高中一年級上學期，先讓學生了解學習歷程檔案、有練習機會。
高職生提到證照是一種評量與測驗後的結果，很多學校卻默認為畢業門檻，相當不合理；全台共有156所高級中等學校，111學年度產學合作主辦學校僅有47所學校，顯現大多學校穰無法享有產學合作機會，無法達到畢業即就業的目標。
林琬琪回應，證照問題非108課綱議題，是一直以來業界都很重視的要素，無論普大或技專學生畢業都會面臨產業界需要證照，但若有學校視為畢業門檻，則不符合法規，教育部會重申並加以督導；高中階段除了有技術學習課程，還有建教合作班、校外實習等，另外教育部也有補助實習材料費。
陳美姿說，47所學校屬狹義的產學攜手，若以廣義學習來說，高一階段都會有業界參訪，業師也都會進入學校授課，高二、高三還會有專題實作，這些都是產學合作資源。