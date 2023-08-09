陳芳語、鄉民老婆吳卓源爆閨密情變！雙姝較勁 經紀公司急撇不合
陳芳語Kimberley自從加入與「鄉民老婆」Julia吳卓源同一家公司後，雙方就時常合作，閨密情好的不得了，近來卻被爆出兩人感情生變，原因是陳芳語近期聲量過高，很有可能壓過吳卓源，讓好姐妹產生瑜亮情結。對此，兩人所屬的經紀公司「華風數位」做出回應，駁斥不合傳聞，強調兩人相知相惜，互相陪伴、扶持彼此成長，「謠言止於智者。」
記者吳雨婕/台北報導
據《鏡週刊》報導，陳芳語近來不僅參與了辯論節目《全明星辯論會》引起關注，還推出了單曲〈street signs〉，MV還嘗試AI生成影像，引起話題。而吳卓源方面則是在上個月初於北高舉行演唱會，似乎有公司資源分配不均的情況。雖然陳芳語特別送花、到場助陣吳卓源，卻傳出雙姝情變，一個說法是吳卓源擔心在公司地位不保；另一說法則是陳芳語疑似嫉妒吳卓源比自己紅，
對此華風數位回應，「針對報導華風數位二位歌手的事情，此篇報導內容完全與事實不符，華風數位一直以來致力於提供最友善、優質的創作環境，讓每一位藝人可以安心的自由發展、創作自己想要的作品。」
華風數位表示，在資源分配上，一向都是充分且透明的與藝人討論、規畫，「對公司而言，陳芳語和吳卓源都是音樂圈才華洋溢、不可多得的人才。」華風數位最後強調：「於公於私，二位歌手情同手足，在雙方的事業中，兩人相知相惜，互相陪伴、扶持彼此成長，從未有週刊所謂爭鬥與不合的報導，對於子虛烏有之事，華風無從回應。二位歌手今年均有重點經紀規畫，謠言止於智者，謝謝大家。」