聲援賴品妤！謝子涵：台灣年輕女性無須因身體特徵受無謂羞辱
民眾黨「空姐應援團」熱舞遭炎上一事延燒，網紅館長陳之漢嗆賴品妤Cosplay照片「那個捏捏都快跑出來了」！同為動漫迷的前民進黨青年發展部副主任謝子涵聲援賴品妤，強調「熱愛ACG沒有錯！」並譴責館長拿女性身材做文章，應對任意脫口而出的羞辱性言論，向賴品妤和動漫迷道歉！
記者顏幸如／台中報導
館長陳之漢針對民眾黨「空姐應援團」熱舞遭炎上一事，指著民進黨立委賴品妤Cosplay的照片說「你們民進黨的嘛，穿那麼辣，為什麼？那個胸部都快跑出來了！」賴品妤今（9）日凌晨在臉書上發文表示「聽到角色扮演動漫人物的行為，被稱作不知所云的『物化動漫』，令許多ACG同好與我瞠目結舌。」
民進黨前發言人、台中市立委候選人謝子涵也力挺賴品妤，強調「熱愛ACG沒有錯！」她指出「物化動漫」、「穿得那麼辣，那個捏捏快跑出來」這種羞辱女性政治人物言論，「無論從任何人口中講出來，都是不對的！」
謝子涵說，賴品妤在立委任內積極推動台灣ACG產業的發展，替創作者爭取權益、完善產業生態系，這些努力，同是女性政治工作者、動漫迷的她都看在眼裡。她認為館長應該對在直播中任意脫口而出的羞辱性言論，向賴品妤和動漫迷致歉，也由衷希望，台灣的年輕女性未來無須因為其穿著與身體特徵，再受到無謂的歧視與批評。