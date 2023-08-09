日本、韓國天氣不妙！蘭恩颱風「影響範圍」曝光 怪颱卡努還活著
西北太平洋進入颱風季後，颱風幾乎是一週生成一個，台灣雖然在未來一週不受影響，但要出國飛往日韓的民眾小心了，父親節（8月8日）生成的「蘭恩颱風」預計將在下週一至下週三（8月14至8月16日）影響日本，生成後已經活10天以上的「卡努颱風」除了對日本天氣造成些微影響，未來甚至會登陸韓國，出國民眾務必留意颱風最新動態。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，卡努颱風今（9）日正在通過日本九州以西海域，在日本東方的太平洋高壓導引下，正在逐漸加速北上，預計明（10）日上午將登陸南韓，週五（8月11日）穿越北韓，週六（8月12日）抵達中國東北，氣象專家賈新興表示，卡努越往高緯度，結構越會遭到破壞，在進入中國東北後，會減弱為熱帶性低氣壓。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提及，蘭恩颱風受到日本東方的太平洋高壓導引，未來36小時大致偏西進行，週五之後會逐漸北轉，有機會在下週一至下週三之間，侵襲日本關東包括東京、千葉、琦玉，以及中部的靜岡、新潟、富山、名古屋，還有東北的山形、青森、秋田等區域。
賈新興強調，本週或下週前往日韓的民眾務必特別留意，不過叫慶幸的是，「蘭恩颱風」和「卡努颱風」兩者並不會有相互影響的情況發生；至於後續颱風的發展，他強調，目前看來包括菲律賓東方海面和南海，都將進入一段冷靜期，距離台灣較近的颱風要生成，估計要等到8月下旬後半段，現階段台灣要注意的就是西南風，中南部、西半部地區水氣都偏多，北台灣也要留意雨勢，週六過後才會好轉。