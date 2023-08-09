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暑假住礁溪晶泉丰旅！享紅白酒暢飲、免費水上活動　每人2900元起

▲入住礁溪晶泉丰旅的雅緻溫泉客房，每人每晚最低2,900元起，並加贈翌日早餐，Happy Hour提供紅、白酒無限暢飲，圖為礁溪晶泉丰旅泉思套房。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
▲入住礁溪晶泉丰旅的雅緻溫泉客房，每人每晚最低2,900元起，並加贈翌日早餐，Happy Hour提供紅、白酒無限暢飲，圖為礁溪晶泉丰旅泉思套房。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假倒數商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，即日起至9月30日推出「離島潛旅。灩夏」住宿專案，每人每晚最低2,900元起、即可入住三天兩夜並任選「烏石港衝浪」、「豆腐岬浮潛SUP」或「龜山島賞鯨」等水上活動體驗。Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館則是即日起至9月30日推出「活力夏日 體能王」住房專案，全家大小四人出遊，早鳥價每人只要1,200元起。而礁溪寒沐酒店即日起至8月26日，每週五、六舉辦戶外夏日池畔派對，並有首創的泳池水上舞台樂團。

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礁溪晶泉丰旅結合海上活動三選一推出「離島潛旅。灩夏」住宿專案，房客可以體驗「烏石港衝浪」，縱覽一望無際的外澳沙灘；或是體驗「龜山島環島賞鯨」，有機會見到鯨豚與船共舞，更可環遊龜山島四個不同面向，聆聽專人解說龜山島的故事；又或是前往蘇澳「豆腐岬」，由專業教練指導浮潛，近距離一窺海底繽紛多元的美景，並體驗操控SUP龍舟板乘風破浪。礁溪晶泉丰旅也準備了日本知名防曬品牌旅行組，幫助旅客保護肌膚健康。

▲礁溪晶泉丰旅結合海上活動三選一，可選擇前往蘇澳「豆腐岬」，由專業教練指導浮潛，近距離一窺海底繽紛多元的美景。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
▲礁溪晶泉丰旅結合海上活動三選一，可選擇前往蘇澳「豆腐岬」，由專業教練指導浮潛，近距離一窺海底繽紛多元的美景。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
每周五、六、日於頂樓無邊際池畔旁舉辦的「晶日樂涼夏」，備有一連串闖關活動與獎品，歡迎大小朋友們共同參與，更依房型人數加碼贈送日式鯛魚燒及彈珠汽水等夏日迎賓禮。

礁溪晶泉丰旅「離島潛旅。灩夏」夏季專案另也提供「兩天一夜」及「21天早鳥優惠折扣」等方案，讓旅客能更深入體驗宜蘭在地活動。以兩天一夜為例，雙人成行，入住雅緻溫泉客房，早鳥價每人每晚只要2,900元起，每房同樣贈送日本原裝進口防曬旅行組外，可享優惠加購永續海上活動3選1，享用Happy Hour時段所提供的各式堅果點心以及紅、白酒無限暢飲。

▲入住雅緻溫泉客房，早鳥價每人每晚只要2,900元起，可享優惠加購永續海上活動3選1，享用Happy Hour時段所提供的各式堅果點心以及紅、白酒無限暢飲。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
▲入住雅緻溫泉客房，早鳥價每人每晚只要2,900元起，可享優惠加購永續海上活動3選1，享用Happy Hour時段所提供的各式堅果點心以及紅、白酒無限暢飲。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
同屬晶華酒店集團的Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館則是即日起至9月30日推出「活力夏日 體能王」住房專案，與宜蘭蘇澳最夯的親子景點「歪歪球Wild Wild Ball」獨家合作，依房型人數免費贈送入場體驗券，以入住溫泉家庭房為例，除享輕日式吃到飽早餐外，全家大小四人出遊，早鳥價每人只要1,200元起，每房還會加贈「檸檬尬愛玉」或「精油防蚊液」手作課程二選一。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館每間客房更設有超大溫泉池，可讓全家人沉浸其中、盡情享受溫泉的療癒與放鬆。。（圖／捷絲旅宜蘭礁溪館提供）
▲捷絲旅宜蘭礁溪館每間客房更設有超大溫泉池，可讓全家人沉浸其中、盡情享受溫泉的療癒與放鬆。。 （圖／捷絲旅宜蘭礁溪館提供）
另外，礁溪寒沐酒店即日起至8月26日，選於每週五及週六晚間時段舉辦多場戶外夏日池畔派對，並有首創的泳池水上舞台樂團演出，派對美食及飲料無限暢飲，活動套票早鳥優惠售價最低1680元起。
 

▲礁溪寒沐酒店即日起至8月26日，每週五及週六晚間時段舉辦多場戶外夏日池畔派對，並有首創的泳池水上舞台樂團演出。（圖／礁溪寒沐提供）
▲礁溪寒沐酒店即日起至8月26日，每週五及週六晚間時段舉辦多場戶外夏日池畔派對，並有首創的泳池水上舞台樂團演出。（圖／礁溪寒沐提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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