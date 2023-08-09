足球／台灣主辦國小世界盃　賴清德：推動足球是一直我的使命！

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副總統賴清德表示，「這是國小世界盃首度舉辦國際邀請賽，共邀請了5個國家球隊來台灣，這是讓小球員們能與國際交流非常好的機會，兩支台灣代表隊是從全台667隊中脫穎而出，台中協和國小一直是台灣國小層級的優秀強隊，花蓮東里國小的女足實力也不容小覷，花蓮孕育出許多國腳，推動基層足球也是我們一直以來的使命，期許球員們能夠好好享受比賽，盡全力拿下好成績。」
中華民國迷你足球協會理事長房振昆談起國小世界盃國際邀請賽的誕生契機，「足球是超越國界限制的全球共通運動語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年足球運動國際交流平台，是台灣走向全世界的絕佳路徑，並且配合政府新南向政策，催生出此次賽事。」
本次賽前特別安排參賽隊伍進行文化之旅與選手之夜，接著進行三天的賽事，現場更有農糧署安排的小農攤位進駐，讓球迷們享受在地美食，全程免費入場，同時有許多中場表演和抽獎活動，最後一天更安排菁英挑戰賽，由各隊選出菁英組隊參賽。
代表台灣參賽的台中協和國小，近年更是各大全國賽冠軍的常客，總教練許忠全表示，「針對這次的邀請賽，我們有到芬蘭參加赫爾辛基國際青年足球錦標賽，適應國外選手的強度，過程中發現很多小缺點，會在邀請賽前做出調整，希望讓球員多看看世界，也讓台灣的足球能被更多人看見。」
台灣代表隊-花蓮東里國小總教練杜國勝則表示，「為了應戰，我們特別和花蓮光復高職還有光復國中進行友誼賽，讓他們適應高強度賽事，希望球員可以把握這難得機會學習，他們都是第一次和國外球隊比賽，好好享受國際殿堂，這是代表台灣出賽的榮譽，目標當然是希望可以把冠軍留在台灣！」
2023國小世界盃國際邀請賽敬邀所有喜愛足球的朋友們到場參與，三天賽事也將透過愛爾達電視台全程實況轉播，並可以在MOD愛爾達體育台、愛爾達APP收看精彩賽事，為台灣代表隊優秀小球員加油打氣。