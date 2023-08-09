關穎賞LV珍稀皮革包！認「用女兒當藉口」　王柏傑被七夕禮物嚇死

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關穎更細心介紹，這款鎏金銀雪Capucines Mini包款，附有提帶可以肩揹，實搭的設計「帶出門不會有壓力」，她分享平常白T搭配牛仔褲或像今天穿著小正式時，「都很適用」，讚嘆是很優雅的低調奢華。問她是否還有看上其他款式，關穎害羞表示，其實各區幾乎都有喜歡至少一顆，笑說「等等還是速速離場好了」；分享現場以包款顏色、男女系列分別陳列，逛起來很舒服。
她透露大女兒C.C.現在也喜歡包包，但還不懂品牌、也不了解皮革等，不過已經會跟她分享「媽媽今天你買的這顆很適合怎麼搭配」，尤其現在很多小廢包，羞認簡直是「用女兒當藉口，可以買更多的東西」。
而剛以《疫起》奪得台北電影節影帝的王柏傑，頂著為新劇嘗試的全新髮型，穿上品牌2023新裝，指出第一顆釦子像珠寶的設計很特別，並巧妙混搭配運動滑板鞋。手提「冰晶藍色Frozen Blue」托特包Sac Plat，他分享其色調靈感來自「來自大自然山脈的回饋」，很呼應自己喜歡大自然的心情。
王柏傑現場被追問怎麼挑選送給謝欣穎的七夕禮物？他坦言現場有看到一款「花之綺想Flower Fantasy」Capucines BB櫻花包，詢問之下竟要價152萬，旋即求饒「今天有點高單價，嚇死我了」；忍不住說，真的是到活動現場才知道情人節，還反問大家到底七夕是哪天。他也透露，其實得到影帝後，並沒有什麼改變，他們還是「只過一般平靜的生活」。
2023路易威登（LOUIS VUITTON）珍稀皮革展，即日起至8月13日於國立臺灣師範大學美術館，採VIP預約制鑑賞，共展出超過4百多件的作品。出自路易威登芳登修道院工坊（Atelier Abbaye Vendôme）、需經歷350道不同工序的傲人技藝打造的特殊皮革，每塊皮革皆以瑪瑙石每天拋光2次，才能創造表面完美光滑的釉面效果。而且鞣製歷時6～10週後，還再耗時6週將皮革表面上色、滋養與拋光。此後方能開始製作手袋，而且每個手袋邊緣的鱗片紋路都細心相接，並確保表面顏色和光澤完全吻合，堪稱珍稀又嬌貴。
本展陣容光是2023夏季全新鱷魚飾面，就一次匯聚超過14款來台；其中不乏首度在台灣見客的全新飾面。除了關穎手中的「鎏金銀雪Mordore Snow Silver」，最搶眼的莫過於高飽和色彩「橙色變色龍Orange Chameleon」，跟上芭比風潮的「熱帶粉紅Tropical Pink」、「無限粉紅Infinite Pink」，還有被認為大勢可熱的「熱帶橘色Tropical Orange」。
現場也有絲綢質感的「亞特蘭提斯藍Atlantis Blue」、「啞光黄Jaune Mat」，以及充滿金屬未來感「銀白極光Aurora White Silver」、「未來Future」則輝映光線與反射，呈現金屬未來感。而男士則以漸層藍色為主打，如王柏傑手中的「冰晶藍色Frozen Blue」，另有「深邃藍色Blue Navy」、「加勒比海藍色Caribbean Blue」、「天空藍色Sky Blue」。